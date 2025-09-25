Al Jazeera: Το αεροπλάνο του Νετανιάχου πέταξε πάνω από Ελλάδα, Ιταλία για ΗΠΑ

Προς τη Νέα Υόρκη κατευθύνεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου θα απευθύνει την ετήσια ομιλία του στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Νέα Υόρκη, το αεροσκάφος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου απέφυγε τη Γαλλία, καθώς υπάρχει -σε βάρος του- ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με τα δεδομένα πλοήγησης της πτήσης.

Όταν ταξίδεψε για τελευταία φορά στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, του επιτράπηκε να περάσει πάνω από τη Γαλλία, παρόλο που το ένταλμα του ICC ήταν σε ισχύ. Η Ιταλία και η Ελλάδα διευκόλυναν -σήμερα- την πτήση του, επιτρέποντάς του να περάσει από τον εναέριο χώρο τους.

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan επικαλέστηκε μια ανώνυμη διπλωματική πηγή, σύμφωνα με την οποία η Γαλλία δεν εμπόδισε το αεροσκάφος του Νετανιάχου να εισέλθει στον εναέριο χώρο της και η απόφαση ήταν προσωπική επιλογή του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η πτήση του Μπενιαμίν Νετανιάχου | Al Jazeera