Αλβανία: Ο Έντι Ράμα διόρισε AI υπουργό - Η τεχνολογία στην πάταξη της διαφθοράς

Η νεοδιορισθείσα υπουργός στην Αλβανία, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, αναμένεται να είναι αμέριστη, αδέκαστη και ακριβοδίκαιη, καθώς δεν θα υποπίπτει σε...ανθρώπινα σφάλματα.

Αυτό επειδή η λεγόμενη «Ντιέλλα», όπως την αποκαλούν, είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ντιέλλα, που σημαίνει «ήλιος», θα διαχειρίζεται όλες τις συμβάσεις για δημόσια έργα που ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες.

«Η Ντιέλλα είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά δημιουργήθηκε εικονικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την οποία παρουσίασε το νέο του υπουργικό συμβούλιο.

Αλβανία: Το 1984...είναι εδώ

Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά», υποστήριξε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί κόμβο για συμμορίες που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τα χρήματά τους από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων σε όλο τον κόσμο και όπου η διαφθορά έχει φτάσει στους διαδρόμους της εξουσίας.

Αυτή η εικόνα έχει περιπλέξει την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο Ράμα θέλει να επιτύχει έως το 2030, αλλά οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι φιλόδοξη.

Η κυβέρνηση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να υπάρχει για την Diella, ούτε αναφέρθηκε στους κινδύνους ότι κάποιος θα μπορούσε να χειραγωγήσει το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ντιέλλα ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του τρέχοντος έτους ως εικονική βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να αποκτούν κρατικά έγγραφα.

Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι. Ένας χρήστης του Facebook έγραψε: «Ακόμα και η Ντιέλλα θα διαφθαρεί στην Αλβανία». Ένας άλλος είπε: «Η κλοπή θα συνεχιστεί και η Ντιέλλα θα κατηγορηθεί».

Το νέο κοινοβούλιο, που εξελέγη τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Παρασκευή, αν και παραμένει ασαφές εάν η κυβέρνηση θα ψηφιστεί την ίδια ημέρα.