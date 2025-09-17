Αλεξέι Ναβάλνι: Εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν ότι δηλητηριάστηκε - Το βίντεο που ανήρτησε η γυναίκα του

Ήταν 2024 όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του φυλακισμένου τότε Αλεξέι Ναβάλνι από την Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Αυτόνομης Περιφέρειας Γιαμάλο-Νένετς.

Η γυναίκα του Ρώσου ακτιβιστή και αντιπάλου του Πούτιν, Γιούλια Ναβάλναγια, κατηγορούσε τη Ρωσία για τη δολοφονία του συζύγου της. Σήμερα (17/09) έκανε γνωστό ότι δυτικά εργαστήρια που ανέλυσαν δείγματα από τον Αλεξέι επιβεβαίωσαν ότι δηλητηριάστηκε.

Όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media δήλωσε ότι βιολογικό υλικό από τον Ναβάλνι βγήκε λαθραία στο εξωτερικό το 2024 και αναλύθηκε από δύο εργαστήρια.

Αυτά τα εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: Ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια.

Ζήτησε από τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους για αυτό που αποκάλεσε «άβολη αλήθεια». Δεν διευκρίνισε ποιο δηλητήριο εντοπίστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγος του είχε απορρίψει τα σενάρια για «συνδυασμό ασθενειών» ως αιτία θανάτου.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025