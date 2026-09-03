Αλγερία: Σε φυλακή στην αφιλόξενη έρημο Τανζρούφτ θα στέλνονται οι ναρκέμποροι

Η Αλγερία θα μεταμορφώσει στρατώνα στην έρημο Τανζρούφτ, από τους πιο αφιλόξενους τόπους στον πλανήτη, σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, προορισμένη για διακινητές ναρκωτικών, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η προεδρία.

Την απόφαση πήρε το ανώτατο συμβούλιο ασφαλείας της Αλγερίας σε συνεδρίασή του στην οποία προέδρευσε ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν.

Στη μελλοντική φυλακή θα οδηγούνται «βαρόνοι των ναρκωτικών και διακινητές», αναφέρει ανακοίνωση της προεδρίας, που δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Οι αρχές αποφάσισαν επίσης να δημιουργήσουν ειδική υπηρεσία για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, κατ’ εικόνα άλλων κρατών, του είδους της αμερικανικής Drug Enforcement Administration (DEA) των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση καταγράφεται καθώς οι αρχές πολλαπλασιάζουν τις προειδοποιήσεις εναντίον της έκτασης που έχει προσλάβει η διακίνηση ουσιών στην πελώρια χώρα που, πέρα από τις ακτές στη Μεσόγειο, έχει χερσαία σύνορα κάπου 6.400 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με αριθμούς αποδιδόμενους στην αλγερινή υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών και της τοξικομανίας (Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, ONLCDT), η χώρα των περίπου 46 εκατομμυρίων κατοίκων μετρούσε το 2024 πάνω από τρία εκατομμύρια τοξικομανείς.

Οι αρχές ανακοινώνουν συχνά κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ουσιών. Την 21η Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι αναχαιτίστηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια κάψουλες πρεγαβαλίνης, ψυχοτρόπου ουσίας, καθώς και πάνω από 33 κιλά κοκαΐνης. Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο και στις δυο περιπτώσεις για ρεκόρ.

Στο απώτερο άκρο του νοτιοδυτικού τμήματος της αλγερινής επικράτειας, στα σύνορα με το Μαλί, η Τανζρούφτ είναι σχεδόν ακατοίκητη έρημος, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ακόμη και τους 50° Κελσίου το καλοκαίρι. Η περιοχή, ο «τόπος της δίψας» όπως αποκαλείται, θεωρείται από τις πιο απομακρυσμένες και αφιλόξενες για τα ανθρώπινα όντα περιοχές της Σαχάρας.