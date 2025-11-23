Αλλαγές στο σχέδιο για την Ουκρανία παραδέχεται ο Ρούμπιο: Πού εστιάζει η αντιπρόταση των Ευρωπαίων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο να παραδέχεται αλλαγές στο σχέδιο 28 σημείων.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι κύριες συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στη Γενεύη το απόγευμα της Κυριακής σε μια τεταμένη ατμόσφαιρα στην αμερικανική αποστολή, αμέσως μετά την καταγγελία του Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι η ηγεσία της Ουκρανίας δεν έδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ για τις προσπάθειές τους και ότι η Ευρώπη συνέχισε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ρούμπιο διέκοψε τη συνάντηση για να μιλήσει στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι οι συνομιλίες ήταν πιθανώς οι καλύτερες που είχαν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ με την Ουκρανία από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, ενώ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ γρήγορα».

«Κάναμε τρομερή πρόοδο εδώ ... έχουμε ένα βασικό κείμενο»...και κατά συνέπεια είμαι «πολύ αισιόδοξος», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα σημεία του σχεδίου και το καταφέραμε σήμερα», πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει».

Αλλαγές στο σχέδιο παραδέχτηκε ο Ρούμπιο

Ορισμένα από τα εκκρεμή θέματα αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, διευκρίνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ενώ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είπε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

Πρόσθεσε δε ότι θα γίνουν αλλαγές στο σχέδιο για να επιτευχθεί μια λύση που θα μπορούν να υποστηρίξουν τόσο η Ουκρανία όσο και οι ΗΠΑ. «Προφανώς, αυτό θα πρέπει τελικά να υπογραφεί από τους προέδρους μας, αν και αισθάνομαι πολύ άνετα για αυτό, δεδομένης της προόδου που έχουμε σημειώσει», είπε ο Ρούμπιο που έφτασε στη Γενεύη με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασισθεί δεν είναι ανυπέρβλητο», σημείωσε χαρακτηριστικά

Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, έσπευσε να ευχαριστήσει τον Τραμπ για τη δέσμευσή του προς το Κίεβο κατά τη διάρκεια των σύντομων δηλώσεων, πριν αυτός και ο Ρούμπιο επιστρέψουν στις συνομιλίες τους. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ.

Από την ανακοίνωση του αμερικανικού σχεδίου, επικρατεί σύγχυση σχετικά με το ποιοι συμμετείχαν στη σύνταξή του. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ερωτηθεί.

Καθώς οι αξιωματούχοι άρχισαν να συναντιούνται, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι ο στόχος ήταν να καταρτιστεί ένα σχέδιο αποδεκτό από την Ουκρανία, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Ζελένσκι: Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών και σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, συνεχίζονται οι συνομιλίες στην Ελβετία. Στην πράξη, οι ομάδες θα δουλέψουν κατά τη διάρκεια της νύκτας και θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο καθημερινό βραδινό του μήνυμα.

Η αντιπρόταση της ΕΕ για την Ουκρανία

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι ηγέτες της ΕΕ που συμμετέχουν στις συνομιλίες εισηγήθηκαν σειρά αλλαγών στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Το έγγραφο που αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει:

Αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ. Διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών από τη Γραμμή Επαφής έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν de facto ρωσικές. Οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα. Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή. Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Γερμανία: «Απαράδεκτη» η πρόταση των ΗΠΑ για τα εντός ΕΕ «παγωμένα» κα τα 100 δις

«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε επίσης ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, το σχέδιο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ρωσικά κεφάλαια που έχουν «παγώσει» εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απέρριψε και την πρόβλεψη να προστεθούν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους Ευρωπαίους.

Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι στην Γενεύη θα σημειωθεί πρόοδος, ενώ επέρριψε στην Ρωσία την ευθύνη για τις πρόσφατες υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ARD, αναφερόμενος στην πρόταση των ΗΠΑ 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί στην Ευρώπη να διοχετευθούν στις προσπάθειες ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, οι οποίες κατόπιν θα λάβουν το 50% πιθανών κερδών.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι η ΕΕ θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο κ. Μερτς και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη χρήση περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο.

«Αν χορηγηθεί αυτό το δάνειο, θα παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια θα δοθεί στην Ουκρανία, ως ασφάλεια, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει όπλα.

Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα τους Αμερικανούς. Επομένως, φυσικά, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ποσό», δήλωσε, για να προσθέσει ότι «και η απαίτηση να προστεθούν άλλα 100 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε».

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε πάντως την ελπίδα ότι στην Γενεύη, όπου συζητούνται και οι τροποποιήσεις που έχουν κατατεθεί από τους Ευρωπαίους, θα σημειωθεί πρόοδος και συγκεκριμένα σημεία του αμερικανικού σχεδίου θα διατυπωθούν κατά τρόπο αποδεκτό από όλους. Σε αυτό εστιάζει και η πρόταση που κατέθεσε ο ίδιος, για την οποία όμως δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία.

«Δεν μπορώ και δεν θέλω να προκαταλάβω τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στη Γενεύη, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί τώρα πρόοδος», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν έχουν περισσότερο βάρος σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ο καγκελάριος υποστήριξε ότι η Ευρώπη έπρεπε να έχει στηρίξει την Ουκρανία πολύ νωρίτερα και πολύ εντατικότερα. «Κάναμε πολύ λίγα, πολύ αργά. Έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα και νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μερτς υπογράμμισε ακόμη ότι «καθημερινά βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία» και επανέλαβε ότι η Μόσχα προσπαθεί να καταστρέψει ολόκληρη την πολιτική τάξη της ευρωπαϊκής ηπείρου.

«Βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις κάθε μέρα - στις υποδομές μας, στα δίκτυα δεδομένων μας. Έχουν γίνει και πράξεις δολιοφθοράς: Αυτή η τελευταία που είδαμε στην Πολωνία, η οποία είχε στόχο μια σημαντική σιδηροδρομική σύνδεση, δείχνει ξεκάθαρα ρωσική εμπλοκή», σημείωσε.