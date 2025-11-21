«Άλλη έπρεπε να είναι η Μις Υφήλιος»: Η απάντηση διαγωνιζόμενης των καλλιστείων που τρέλανε το X

Διαφορετική άποψη για το ποια έπρεπε να είναι η Μις Υφήλιος στα φετινά καλλιστεία είχε το X, με χιλιάδες χρήστες να κατακλείζουν την πλατφόρμα με την «πραγματική νικήτρια», η οποία για εκείνους είναι Mις Ακτή Ελεφαντοστού, Olivia Yacé.

Μπορεί η καλλονή Φατίμα Μπος από το Μεξικό, που κατέκτησε το στέμμα της 72ης Μις Υφήλιου να έβγαινε πρώτη στα στοιχήματα και με την δυναμική της παρουσία να κατάφερε να αναδειχθεί ως νικήτρια, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που θεώρησαν άδικο που δεν νίκησε άλλη διαγωνιζόμενη που σύμφωνα με εκείνους έδωσε μια «νικητήρια απάντηση».

Η Olivia Yacé δήλωσε πως αν στεφόταν νικήτρια, θα χρησιμοποιούσε το βήμα που της δόθηκε για να δείξει στα κορίτσια ότι ανήκουν «σε δωμάτια που νόμιζαν ότι δεν χωράνε».

Olivia Yacé: «Μπείτε σε χώρους που νομίζετε ότι δεν ανήκετε και λάμψτε»

Κατά το καθιερωμένο Q&A του διαγωνισμού ομορφιάς η διαγωνιζόμενη έδωσε πολλές αξιομνημόνευτες απαντήσεις, κάνοντας λόγο για αυτοαγάπη και αποδοχή του εαυτού. Σε ερώτηση «ποιο συναισθηματικό προσόν πρέπει να διδάσκεται σε κάθε παιδί στο σχολείο» εκείνη απάντησε:

«Το συναισθηματικό προσόν που πρέπει να διδάσκεται σε κάθε παιδί είναι η αυτοαγάπη. Είναι η βάση για αυτοπεποίθηση, ανθεκτικότητα και υγιείς σχέσεις. Όταν τα παιδιά μάθουν να αγαπούν και να αποδέχονται τον εαυτό τους, είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής και να αναδείξουν το μοναδικό τους φως».

Ωστόσο η απάντηση που προκάλεσε συγκίνηση και έδωσε το έναυσμα στον κόσμο να θεωρεί ότι εκείνη έπρεπε να αναδειχτεί ως νικήτρια, ήταν για το πώς θα χρησιμοποιούσε τον τίτλο Miss Universe για να ενδυναμώσει τα νεαρά κορίτσια.

«Ως πρέσβειρα και ως Miss Universe, θέλω να γίνω το πρόσωπο μιας νέας γενιάς που αναμειγνύει κουλτούρες, το μοντέρνο και το παραδοσιακό. Θέλω να γίνω το πρόσωπο μιας νέας εποχής γυναικών που είναι θαρραλέες, ηγέτιδες και περήφανες για το ποιες είναι. Αν είμαι Miss Universe, θέλω να είμαι πρότυπο για όλα τα κορίτσια και να τους δείξω ότι μπορούν κι εκείνες να τα καταφέρουν. Μπείτε σε εκείνους τους χώρους που νομίζετε ότι δεν ανήκετε, λάμψτε και αναδείξτε την ταυτότητά σας»,είπε χαρακτηριστικά.

Αυτή ακριβώς η απάντηση προκάλεσε σάλο στο X, με χρήστες να μοιράζονται το απόσπασμα σχολιάζοντας ότι «αυτή έδωσε την νικητήρια απάντηση και θα έπρεπε να ήταν Miss Universe 2025».

Αυτό που ξεχώρισαν ήταν η ευφράδεια λόγου της συγκεκριμένης διαγωνιζόμενης που φυσικά συνοδευόταν από την εξαιρετική της εμφάνιση, συνδιασμός που σύμφωνα με εκείνους ήταν ικανός να την αναδείξει ως Μις Υφήλιος αντί για την Φατίμα Μπος.

