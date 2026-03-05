Το άλυτο αίνιγμα των πυρηνικών του Ιράν

Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Καταστράφηκε ή μεταφέρθηκε μυστικά σε νέες εγκαταστάσεις;

Τα ερωτήματα αυτά παραμένουν αναπάντητα μετά τον περσινό «Πόλεμο των 12 Ημερών» και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά.

