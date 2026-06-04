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Αμάνθιο Ορτέγα: Ο 10ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο - Ποιος είναι ο ιδρυτής των Zara

Εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 13 ετών για να εργαστεί ως ράφτης. Η περιουσία του 90χρονου υπολογίζεται σε 143,3 δισ. δολάρια. Τα βήματα της επιτυχίας του.

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Newsroom
Αμάνθιο Ορτέγκα
Αμάνθιο Ορτέγκα | Shutterstock
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Tην επανείσοδό του στην 10η θέση της λίστας των μεγαλύτερων δισεκατομμυριούχων σε real time του Forbes, πραγματοποίησε ο Αμάνθιο Ορτέγα αφού η εταιρεία λιανικής που συνίδρυσε, Inditex, ανέφερε επιτάχυνση των πωλήσεων στον Μάιο.

Η μητρική των Zara ανέφερε ότι οι πωλήσεις μεταξύ 1ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου, αυξήθηκαν 11,5%, καθώς οι ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές συλλογές της έτυχαν «πολύ καλής υποδοχής».

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