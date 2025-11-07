Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών: «Υπάρχουν πολλά εργαλεία των ΗΠΑ για εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο»

Για το εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο και στα ισχυρά εργαλεία των ΗΠΑ που μπορούν να το επιβάλλουν, αναφέρθηκε σήμερα (7/11) ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ και τον Απόστολο Μαγγηριάδη, ο Υπουργός μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «Υπάρχουν αρκετά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφερόμενος στις χώρες που παραβιάζουν τις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις».

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι η μείωση τιμής αποτελεί πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ

Αναφορικά με το τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή η απαγόρευση για το ρωσικό φυσικό αέριο, ο Νταγκ Μπέργκαμ απάντησε: «Υπάρχουν αρκετά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά, και αυτό περιλαμβάνει μέτρα που διαθέτουμε μέσω του υπουργείου Εμπορίου ή του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και κυρώσεις σε χώρες που παραβιάζουν τις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις.

Διότι, πέρα από την απαγόρευση στη Ρωσία, όταν αυτή τέθηκε σε ισχύ πριν από μερικές εβδομάδες, περιλάμβανε πάνω από 50 θυγατρικές των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil.

Αλλά υπάρχει και η ενεργειακή διπλωματία — και αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ σηκώνει το τηλέφωνο και καλεί τον πρωθυπουργό Μόντι στην Ινδία, λέγοντας: «Αν θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ινδία πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ακόμη και με έκπτωση. Ας βρούμε έναν άλλο τρόπο, ώστε το πετρέλαιο που χρειάζεστε να προέρχεται από διαφορετικό προμηθευτή».

Ο πρόεδρος Τραμπ συμμετέχει προσωπικά. Αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο είναι η ειρήνη παγκοσμίως. Έλυσε οκτώ συγκρούσεις μέσα σε δέκα μήνες. Θέλει πραγματικά να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία.

Και γνωρίζει ότι, όταν αυτό συμβεί, θα ξεκινήσει μια νέα εποχή. Όμως δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε από αντιπάλους μας για βασικά αγαθά — είτε πρόκειται για κρίσιμα ορυκτά από την Κίνα είτε για ενέργεια από τη Ρωσία. Οι ελεύθερες δημοκρατίες του κόσμου πρέπει να στηρίζονται η μία στην άλλη και όχι στους αντιπάλους τους, για κάτι τόσο ουσιαστικό όπως η ενέργεια».

Στη συνέχεια, αναφορικά με τι υψηλό κόστος του αμερικάνικου LNG, και σχετικά με το κατά πόσο αυτή η διαφορά τιμής θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών ο Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε: «Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήσαμε σήμερα με τους υπουργούς Ενέργειας από όλη την Ευρώπη είναι ότι η τιμή εξαρτάται και από τον τρόπο αγοράς.

Αν πρόκειται για μακροχρόνιο συμβόλαιο και όχι για αγορά στη λεγόμενη spot αγορά τότε η τιμή πέφτει σημαντικά. Επίσης, αν δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή μέσω αυτού που ονομάζουμε Διάδρομο Ευημερίας Βορρά–Νότου, αυτή η υποδομή θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους. Συζητάμε όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί κατανοούμε τη διαφορά στην τιμή, αλλά υπάρχει και το ζήτημα της αξιοπιστίας.

Όπως έμαθε η Βουλγαρία όταν ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, η Ρωσία απλώς έκλεισε τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου προς τη χώρα. Ποια οικονομία μπορεί να κρατείται όμηρος μιας άλλης; Επομένως, είτε το ονομάσει κανείς κόστος ασφαλείας, είτε όχι, οι χώρες θα πρέπει να το αποφασίσουν.

Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε να μειωθεί η τιμή και να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια. Και ένας ακόμη τρόπος να μειωθεί η τιμή είναι να αυξηθεί η προσφορά.

Οι ΗΠΑ επενδύουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες εξαγωγικές υποδομές. Από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, οι εξαγωγές μας έχουν αυξηθεί κατά 25%, σχεδόν όλες προς την Ευρώπη. Υπάρχουν ακόμη οκτώ εγκαταστάσεις LNG υπό κατασκευή ή με άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορούμε να διπλασιάσουμε ξανά την ποσότητα φυσικού αερίου που παρέχουμε στην Ευρώπη. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό. Άρα, αυξάνοντας την προσφορά, υπογράφοντας μακροχρόνια συμβόλαια και χτίζοντας καλύτερη υποδομή, η τιμή θα πέσει», δήλωσε.