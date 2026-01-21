Αναστροφή για το Air Force One του Τραμπ: Επέστρεψε στην Ουάσινγκτον λόγω ηλεκτρικού προβλήματος

Το Air Force One στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για να ταξιδέψει στο Νταβός αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή thn Τρίτη, εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό το Νταβός στην Ελβετία, όπου ο ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Το Air Force One -η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους-βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεφε πριν από λίγο στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, προληπτικά, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Τραμπ και η συνοδεία του αναμενόταν να αλλάξουν αεροσκάφος και να αναχωρήσουν ξανά για τις ελβετικές Άλπεις, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ξανά στον αέρα ο Τραμπ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την προσγείωση του Boeing 747, το προεδρικό ταξίδι συνεχίστηκε με μικρότερο αεροσκάφος Boeing 757, το οποίο απογειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (05:00 GMT), δηλαδή περισσότερες από δύο ώρες μετά την αρχική αναχώρηση.

Air Force One: Σπάνια αλλά όχι πρωτοφανή τέτοια περιστατικά

Περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια πτήσεων με τη συμμετοχή του προέδρου ή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ είναι σπάνια, ωστόσο δεν είναι πρωτοφανή. Υπενθυμίζεται ότι το 2011 το Air Force One αναγκάστηκε να ακυρώσει προσγείωση λόγω κακοκαιρίας, μεταφέροντας τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα σε εκδήλωση στο Κονέκτικατ.

Επίσης, το 2012, το Air Force Two που μετέφερε τον τότε αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν χτυπήθηκε από πουλιά στην Καλιφόρνια, χωρίς ωστόσο να προκύψει πρόβλημα κατά την προσγείωση.