Αναβρασμός στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει γέφυρες - Το Ιράν κλείνει το Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να χτυπήσει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν την επόμενη εβδομάδα εάν δεν επιστρέψουν στις συνομιλίες.

Τα σχόλια σε συνέντευξη στο Fox News μεταδόθηκαν καθώς οι δύο χώρες αντάλλαξαν πυρά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο Τραμπ νωρίτερα απέσυρε την απειλή για δασμό 20% σε όλα τα εμπορευματικά πλοία του Στενού του Ορμούζ, αλλά επανέλαβε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

«Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα θα γίνουν πολύ άσχημα για αυτούς», είπε ο Τραμπ. «Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας τους. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους εκτός εάν προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διαπραγματευτούν», είπε, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες απειλές που καταδίκασαν τότε αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Όπως επισημαίνει το BBC, αφού ο Τραμπ απείλησε τον Απρίλιο να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και σταθμών παραγωγής ενέργειας, ο ύπατος αρχηγός του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η σκόπιμη επίθεση σε πολίτες και πολιτικές υποδομές αποτελεί έγκλημα πολέμου». Οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 για την ανθρωπιστική συμπεριφορά σε συνθήκες πολέμου απαγορεύουν τις επιθέσεις σε τοποθεσίες που θεωρούνται απαραίτητες για τους πολίτες.

«Θα κρατήσω τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος, αλλά τελικά θα χτυπήσουμε ενεργειακούς στόχους», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier» που προβλήθηκε την Τρίτη το βράδυ.

Είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μετέφεραν στους Ιρανούς ομολόγους τους το βράδυ της Τρίτης ότι «καλύτερα να κάνετε μια συμφωνία, αλλιώς δεν θα σας μείνει τίποτα»».

Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Τρίτη νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε εκ νέου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (...) θα συνεχιστούν, και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν χθες βράδυ.