Αναφορά του Reuters στην Ελλάδα: Πώς επηρεάζει τον τουρισμό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση με το Ιράν αρχίζει να αφήνει αισθητό αποτύπωμα στον τουρισμό της Κύπρου και, σε μικρότερο βαθμό, σε άλλες χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καλοκαιρινή σεζόν, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία.

Οι πρώτες επιπτώσεις καταγράφηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, την ώρα που η κυπριακή τουριστική αγορά έμπαινε στη νέα σεζόν. Λίγες ημέρες αργότερα, η ένταση κορυφώθηκε με αντεπιθέσεις και πλήγμα drone σε βρετανική ναυτική βάση στο νησί, γεγονός που πυροδότησε κύμα ακυρώσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν δραματική επιδείνωση: οι ημερήσιες ακυρώσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Κύπρο εκτοξεύτηκαν από περίπου 15% πριν από τη σύγκρουση, ακόμη και στο 100% τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ έως τις 21 Μαρτίου παρέμεναν κοντά στο 45%. Παράλληλα, οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για πτώση περίπου 40% στις κρατήσεις Μαρτίου και αντίστοιχη εικόνα για τον Απρίλιο, όπως αναφέρει το Reuters.

Αν και η κατάσταση έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, η ανησυχία παραμένει έντονη για τη θερινή περίοδο, η οποία είναι καθοριστική για τα έσοδα. Επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν την ελπίδα ότι η ζήτηση θα ανακάμψει μέχρι τον Μάιο, διαφορετικά, όπως προειδοποιούν, ο προορισμός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.

Η επίδραση δεν περιορίζεται στην Κύπρο. Στην Ελλάδα, παρατηρείται επιβράδυνση στις προκρατήσεις, με τη Aegean Airlines να καταγράφει διψήφια πτώση στις κρατήσεις για το καλοκαίρι από αγορές όπως το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει μικτή, καθώς η αρχική δυναμική πριν την κρίση συγκρατεί εν μέρει τις απώλειες.

Την ίδια στιγμή, αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η EasyJet και η Jet2, διαπιστώνουν μετατόπιση της ζήτησης προς πιο «ασφαλείς» προορισμούς της δυτικής Μεσογείου, όπως η Ισπανία.

Συνολικά, ο κλάδος του τουρισμού φαίνεται να εισέρχεται σε μια περίοδο επιφυλακής, με τους επαγγελματίες να τηρούν στάση αναμονής, καθώς η εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της φετινής σεζόν.