Αναφορές για 500 νεκρούς διαδηλωτές στο Ιράν: Για «λουτρό αίματος» μιλούν αυτόπτες μάρτυρες

Για τουλάχιστον 500 νεκρούς διαδηλωτές κάνουν λόγο οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις εδώ και χρόνια.

Συγκεκριμένα, το CNN επικαλείται την τελευταία ενημέρωση από την αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρακολουθεί τον αριθμό των θυμάτων στην ασιατική χώρα.

Ο Skylar Thompson, αναπληρωτής διευθυντής της οργάνωσης Human Rights Activists in Iran (γνωστή και ως HRA), ανέφερε μάλιστα ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και οκτώ παιδιά.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Πρόκειται για δραματική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο αριθμό των 162 θυμάτων που δόθηκε νωρίτερα σήμερα, ωστόσο το CNN υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων της HRANA.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Διώξεις «χωρίς επιείκεια, έλεος ή κατευνασμό» προανήγγειλε ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν

Από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Mohammad Movahedi Azad, δήλωσε χθες ότι οι νομικές διαδικασίες εναντίον των διαδηλωτών θα διεξαχθούν «χωρίς επιείκεια, έλεος ή κατευνασμό», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι κατηγορίες εναντίον όλων των ταραξιών είναι οι ίδιες», δήλωσε ο Movahedi Azad, σύμφωνα με το Tasnim. «Είτε πρόκειται για άτομα που βοήθησαν τους ταραξίες και τους τρομοκράτες στην καταστροφή και τη φθορά της δημόσιας ασφάλειας και περιουσίας, είτε για μισθοφόρους που πήραν τα όπλα και προκάλεσαν φόβο και τρόμο στους πολίτες». Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι «όλοι οι εγκληματίες είναι εχθροί σε αυτό το θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε την Παρασκευή ότι οι πράξεις βανδαλισμού που στοχεύουν δημόσια περιουσία θα θεωρούνται «moharebeh», που μεταφράζεται ως «πόλεμος κατά του Θεού», σύμφωνα με το Tasnim. Η τιμωρία για το moharebeh περιλαμβάνει την εκτέλεση.

Μαρτυρίες για «πολλούς νεκρούς»

Αρκετοί Ιρανοί που διαδήλωσαν στην Τεχεράνη τις τελευταίες ημέρες μίλησαν στο CNN για όσα είδαν, περιγράφοντας τεράστια πλήθη και αισθήματα ελπίδας, αλλά και βίαιες πράξεις και δεκάδες πτώματα.

Μια γυναίκα περίπου 60 ετών και ένας 70χρονος άνδρας περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους όλων των ηλικιών στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, την Παρασκευή το βράδυ, οι δυνάμεις ασφαλείας που κρατούσαν στρατιωτικά τουφέκια σκότωσαν «πολλούς ανθρώπους», είπαν.

Άλλοι διαδηλωτές σε μια άλλη γειτονιά της Τεχεράνης είπαν στο CNN ότι βοήθησαν έναν άνδρα περίπου 60 ετών που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της καταστολής. Είχε περίπου 40 σφαίρες στα πόδια του και ένα σπασμένο χέρι, είπαν.

Προσπάθησαν να βρουν ιατρική βοήθεια για τον άνδρα σε διάφορα νοσοκομεία, αλλά είπαν ότι η κατάσταση ήταν «εντελώς χαοτική». Μια γυναίκα περιέγραψε ότι είδε «σώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» στο νοσοκομείο.

Άλλοι είπαν στο CNN ότι ο αριθμός των ανθρώπων στους δρόμους ήταν ασύγκριτος με οτιδήποτε είχαν ζήσει στο παρελθόν, περιγράφοντας τις σκηνές ως «απίστευτα όμορφες και γεμάτες ελπίδα».

Μια τηλεοπτική ομιλία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την Παρασκευή το βράδυ άλλαξε αυτή την ατμόσφαιρα. Λίγο μετά, η καταστολή έγινε απίστευτα βίαιη, είπαν οι διαδηλωτές.

«Δυστυχώς, ίσως πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι αυτό το καθεστώς δεν θα παραιτηθεί χωρίς εξωτερική δύναμη», είπε διαδηλωτής στο CNN.