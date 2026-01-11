NYT: «Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να βομβαρδίσει το Ιράν, με αφορμή την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, αφήνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, o Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει μια επίθεση ως απάντηση στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να καταστείλει τις διαδηλώσεις που πυροδότησαν οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας.

Στον πρόεδρο έχουν παρουσιαστεί διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ερωτηθείς σχετικά με το σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

«Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως αντίδραση στη νομισματική κρίση, αλλά έκτοτε έχουν εξαπλωθεί και έχουν αυξηθεί σε μέγεθος, καθώς πολλοί πολίτες ζητούν ριζικές αλλαγές στην αυταρχική διακυβέρνηση της χώρας.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να καταστείλουν τις διαδηλώσεις και, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεκάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στις μαζικές διαδηλώσεις.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εναντίον της ιρανικής κυβέρνησης για τις προσπάθειές της να καταστείλει τις διαδηλώσεις, και την Παρασκευή δήλωσε ότι το Ιράν «βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο».

«Έχω δηλώσει με μεγάλη έμφαση ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, θα αναμιχθούμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Και αυτό δεν σημαίνει στρατιωτική επέμβαση, αλλά ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Επομένως, δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε τηλεφωνικά το Σάββατο το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τρία άτομα που έχουν γνώση της κλήσης. Συζήτησαν σχετικά με τις διαμαρτυρίες στο Ιράν, καθώς και την κατάσταση στη Συρία και μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα.

Νωρίς το Σάββατο, ο Ρούμπιο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «υποστηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

«Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί»

Από τότε που ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επιτεθεί στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και να συλλάβει τον Νικολάς Μαδούρο, τον ηγέτη της χώρας, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η κυβέρνηση έχει τονίσει σε πολλές δημόσιες δηλώσεις ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναλάβει τολμηρή δράση και να τηρήσει τις υποσχέσεις του, πραγματοποιώντας τις απειλές του.

Την Παρασκευή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε ένα βίντεο με σκηνές από τη νυχτερινή επίθεση στη Βενεζουέλα σε έναν επίσημο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από τις ακόλουθες γραμμές: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν το Σάββατο ότι τουλάχιστον μερικές από τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στον Τραμπ για την κατάσταση στο Ιράν θα συνδέονταν άμεσα με στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας που χρησιμοποιούν βία για να καταστείλουν τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες.

Ταυτόχρονα, όμως, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε τυχόν στρατιωτικές επιθέσεις να μην έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα — να κινητοποιήσουν το ιρανικό κοινό να υποστηρίξει την κυβέρνηση — ή να προκαλέσουν μια σειρά αντιποίνων που θα μπορούσαν να απειλήσουν το στρατιωτικό και διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι οι διοικητές στην περιοχή θα ήθελαν περισσότερο χρόνο πριν από οποιαδήποτε πιθανή επίθεση, προκειμένου να εδραιώσουν τις αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις και να προετοιμάσουν την άμυνα για τυχόν αντίποινα χτυπήματα από το Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση θα πρέπει να ισορροπεί μεταξύ της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του Τραμπ να τιμωρήσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης αν καταστείλει τους διαδηλωτές και της αποφυγής επιδείνωσης της κατάστασης.

Ενδεχόμενο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, λίγο περισσότερο από έξι μήνες μετά την εντολή του για επιθέσεις εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Σε εκείνη την επίθεση, την οποία ο στρατός ονόμασε «Midnight Hammer», έξι βομβαρδιστικά B-2 έριξαν 12 βόμβες κατά των οχυρωμένων εγκαταστάσεων σε μια ορεινή εγκατάσταση στο Φόρντο, ενώ υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού έριξαν 30 πυραύλους κρουζ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Νατάνζ και στο Ισφαχάν. Ένα B-2 έριξε επίσης δύο βόμβες κατά των οχυρωμένων εγκαταστάσεων στο Νατάνζ.

Το Ιράν απάντησε με δικές του πυραυλικές επιθέσεις, καθώς και με προσφορές για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο, σύμφωνα με τους Ιρανούς ηγέτες, προορίζεται αποκλειστικά για πολιτικές χρήσεις.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον κ. Νετανιάχου στο Mar-a-Lago και συζήτησαν τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν. Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να συνεχίσει την ανάπτυξη οποιασδήποτε από αυτές τις δυνατότητες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ότι είχε ακούσει ότι το Ιράν «συμπεριφέρεται άσχημα» και ότι θα υποστήριζε ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της χώρας εάν οι ιρανικές αρχές επέμεναν στην επέκταση των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει διατάξει αεροπορικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο από την αρχή της δεύτερης θητείας του, πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Εκτός από την επίθεση στο Ιράν τον Ιούνιο και εκείνη στις 3 Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα, ο αμερικανικός στρατός έχει ρίξει βόμβες ή εκτοξεύσει πυραύλους στη Συρία, την Υεμένη, τη Σομαλία και τη Νιγηρία.

Κατά την πρώτη θητεία του, το 2020, ο Τραμπ διέταξε αεροπορική επιδρομή με drone στη Βαγδάτη του Ιράκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του υποστράτηγου Κασίμ Σουλεϊμανί, διοικητή της ιρανικής δύναμης Quds, μιας ελίτ μονάδας του ισχυρού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.