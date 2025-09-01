Μια ανησυχητική πληροφορία δημοσίευσαν οι Financial Times, αποκαλύπτοντας ότι το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σύστημα GPS του αεροσκάφους σταμάτησε να λειτουργεί, πιθανότατα λόγω παρεμβολής που αποδίδεται στη Ρωσία.

Το πλήρωμα αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει παραδοσιακούς (έντυπους) χάρτες για την προσγείωση.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Το χρονικό της αναγκαστικής προσγείωσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το GPS στην περιοχή του αεροδρομίου «εξαφανίστηκε» ξαφνικά, όπως ανέφερε ένας από τους τρεις αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα. Το αεροσκάφος έκανε κύκλους για περίπου μία ώρα, μέχρι που ο πιλότος αναγκάστηκε να το προσγειώσει χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες.

Οι ίδιες πηγές χαρακτήρισαν το συμβάν ως «αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», υπονοώντας πως πρόκειται για ηλεκτρονική επίθεση, πιθανότατα από τη Ρωσία.

Η βουλγαρική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το περιστατικό στους FT, επισημαίνοντας πως από τον Φεβρουάριο του 2022 υπάρχει έντονη αύξηση τέτοιων παρεμβολών, που επηρεάζουν την ακρίβεια του GPS και δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα για αεροσκάφη και εδάφια συστήματα.

Διάψευση από τη Ρωσία

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο διαψεύδει κάθε εμπλοκή, με τον εκπρόσωπο Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι οι πληροφορίες των Financial Times είναι «λανθασμένες».

Οι παρεμβολές στο GPS

Οι παρεμβολές στο GPS —μέθοδος που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από στρατιωτικές υπηρεσίες για προστασία ευαίσθητων περιοχών— φαίνεται πως πλέον χρησιμοποιούνται ως εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης. Όλο και περισσότερες χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης που συνορεύουν με τη Ρωσία, αναφέρουν αυξανόμενα περιστατικά παρεμβολών που επηρεάζουν όχι μόνο αεροπλάνα, αλλά και πλοία και απλούς πολίτες.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε αεροπορικές τραγωδίες, αφού «τυφλώνουν» τα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Παρά το αρχικό πρόβλημα, η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε τελικά με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς κανένα επεισόδιο, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της.