Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ στην προσπάθειά της να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν είναι οι ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι που είχε θέσει εξαρχής ο πρόεδρος και το επιτελείο του.

Μεταξύ αυτών ήταν η πλήρης παράδοση του Ιράν, η αλλαγή καθεστώτος, η διασφάλιση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και ο τερματισμός της στήριξης που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις της Μέσης Ανατολής, όπως η Χεζμπολάχ.

Καθώς ο πόλεμος διανύει πλέον τον έκτο μήνα, οι στόχοι αυτοί φαίνεται να περιορίζονται, επισημαίνει το CNN. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έδωσε την τελευταία ένδειξη ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να είναι πλέον διατεθειμένη να συμβιβαστεί με πολύ λιγότερα.

Μιλώντας την Πέμπτη στο Fox News, ο Βανς ανέφερε δύο βασικούς στόχους για το τέλος του πολέμου: να συνεχίσουν οι χώρες του Κόλπου να προμηθεύουν την παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ώστε να διατηρηθούν χαμηλές οι τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, και να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η αναφορά στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου ως «στόχο νούμερο ένα» έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν περιλαμβανόταν στις προηγούμενες διατυπώσεις των αμερικανικών στόχων. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι οι δύο στόχοι είναι «εξίσου σημαντικοί» για τον Τραμπ.

Η αλλαγή αυτή είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι τον Μάιο ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει, όταν ρωτήθηκε εάν λαμβάνει υπόψη το οικονομικό κόστος για τους Αμερικανούς, ότι αυτό δεν τον απασχολεί «ούτε λίγο». Τότε είχε παρουσιάσει την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν ως ζήτημα τόσο κρίσιμο ώστε να μην επηρεάζεται από άλλους παράγοντες.

Οι στόχοι της κυβέρνησης, ωστόσο, δεν ήταν ποτέ απολύτως σταθεροί. Άλλοτε γινόταν λόγος για διακοπή της χρηματοδότησης των ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζει το Ιράν, άλλοτε για καταστροφή των πυραυλικών υποδομών του και άλλοτε για εξουδετέρωση της αεροπορίας και του ναυτικού του.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουάσινγκτον φαίνεται να απομακρύνεται σταδιακά από ορισμένες από τις αρχικές απαιτήσεις. Η συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν τον Ιούνιο περιείχε ελάχιστες αναφορές στους προηγούμενους βασικούς στόχους, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως έχει ήδη προκληθεί αρκετή ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης υποστηρίξει ότι τα πυρηνικά υλικά του Ιράν μπορεί να είναι θαμμένα τόσο βαθιά ώστε να μην μπορούν να ανακτηθούν, ενώ έχει αναφερθεί ακόμη και στη δυνατότητα παρακολούθησής τους από το διάστημα. Σε άλλη περίπτωση, μάλιστα, δήλωσε ότι το Ιράν είναι ήδη «αποπυρηνικοποιημένο».

Η νέα έμφαση στις τιμές της ενέργειας εντάσσεται έτσι σε μια ευρύτερη εικόνα σταδιακής υποχώρησης από τους αρχικούς, ιδιαίτερα σκληρούς στόχους της κυβέρνησης Τραμπ. Αν η επιστροφή στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον πόλεμο αποτελεί πλέον τον βασικό στόχο της Ουάσινγκτον, αυτό δείχνει πόσο περιορισμένα ήταν τελικά τα αποτελέσματα της σύγκρουσης σε σχέση με τις αρχικές επιδιώξεις του Αμερικανού προέδρου.