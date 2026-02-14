Ανάλυση Politico: «Η ΕΕ επενδύει στην άμυνα για να απεξαρτηθεί από τις ΗΠΑ - Οι πιέσεις του Τραμπ απέδωσαν»

Ο ένας μετά τον άλλον, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέβηκαν στο βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου την Παρασκευή (13/02) και μίλησαν για την ενίσχυση των στρατιωτικών προϋπολογισμών και την αναδιατύπωση της διατλαντικής συμμαχίας ως «ΝΑΤΟ 3.0».

Αλλά στη συνέχεια υπήρξε μια στροφή προς την «Ευρώπη για την Ευρώπη», την ανάγκη δηλαδή η ήπειρος να αρχίσει να στηρίζεται περισσότερο στις δυνάμεις της, ειδικά στον τομέα της άμυνας. Αυτό εν μέσω των τεταμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ. Αυτό δείχνει πως οι πιέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσαν καρπούς.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε στα αγγλικά για να τονίσει το θέμα. Μιλώντας απευθείας στους Αμερικανούς αντιπροσώπους στην αίθουσα της συνόδου κορυφής, είπε: «Αγαπητοί φίλοι, το να είσαι μέλος του ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης, είναι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας αποκαταστήσουμε λοιπόν και ας αναβιώσουμε μαζί τη διατλαντική εμπιστοσύνη. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, κάνουμε το καθήκον μας».

«Πρέπει να επιταχύνουμε και να προσφέρουμε όλα τα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος: άμυνα, τεχνολογίες και μείωση του ρίσκου σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις για να γίνουν λιγότερο εξαρτημένες» σημείωσε, πάλι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μια ομιλία που εξήρε τα πλεονεκτήματα του ευρωπαϊκού μοντέλου και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Η ΕΕ θα πρέπει να έχει περισσότερη υπερηφάνεια, είπε, και το να μην πιστεύει στην Ένωση είναι ένα «τεράστιο λάθος», πρόσθεσε.

Οι Αμερικανοί, με τη σειρά τους, υπογράμμισαν ότι είναι ευχαριστημένοι με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στο δικό τους ημισφαίριο και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Οι ΗΠΑ θέλουν «δυναμικούς, ικανούς, πιο αυτοδύναμους Ευρωπαίους συμμάχους», δήλωσε ο Υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι, προσθέτοντας ότι η Αμερική φέρει εδώ και καιρό ένα «εξαιρετικά δυσανάλογο μερίδιο» του βάρους. Επαίνεσε, ιδιαίτερα, τη Γερμανία για την «ιστορική, τεράστια μετατόπιση» της στις αμυντικές δαπάνες.

Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με πέρσι, όταν ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς «ανατίναξε» τη διάσκεψη του Μονάχου με την απερίφραστη επίθεσή του στις ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτική. Τώρα, και οι δύο πλευρές λένε ότι παραμένουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ.

Αλλά ο τελευταίος χρόνος - από την ομιλία του Βανς μέχρι την απειλή του Τραμπ να υποτάξει τον Καναδά, την υποτίμηση από πλευράς του των συμμάχων που πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και ιδιαίτερα τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για προσάρτηση της Γροιλανδίας - έχει αφήσει τα σημάδια της, γράφει το Politico.

«Η σχέση Ευρώπης-Αμερικής είναι σαν ένα ηλικιωμένο παντρεμένο ζευγάρι που δεν παίρνει διαζύγιο - αλλά μετακομίζει σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια» σχολιάζει ο αρθρογράφος.

Μια νέα συμφωνία

Οπλισμένοι με μια αυστηρή αίσθηση ρεαλισμού, οι Ευρωπαίοι προσφέρουν πλέον νέα διατλαντική συμφωνία: Σεβαστείτε μας και αντιμετωπίστε μας ως αξιόπιστους εταίρους και θα ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα μοιραστούμε το βάρος της ασφάλειας και θα γίνουμε αξιόπιστοι στρατιωτικοί σύμμαχοι σε έναν ολοένα και πιο επικίνδυνο κόσμο όπου «η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες... δεν υπάρχει πλέον με τον τρόπο που υπήρχε κάποτε» είπε, χαρακτηριστικά, ο Μερτς.

Προειδοποίησε ότι σε μια επικίνδυνη νέα εποχή πολιτικής μεγάλων δυνάμεων, ακόμη και οι ΗΠΑ δεν θα είναι αρκετά ισχυρές για να προχωρήσουν μόνες τους. Αλλά άσκησε επίσης κριτική για την Ευρώπη, κατηγορώντας το μπλοκ ότι έχει περιέλθει σε «αυτοεπιβαλλόμενη εξάρτηση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κανείς δεν μας ανάγκασε σε αυτήν την υπερβολική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην οποία έχουμε βρεθεί πρόσφατα».

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν τα αμοιβαία οφέλη της μεταπολεμικής συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

Καθώς οι ηγέτες συγκεντρώνονταν στο Μόναχο, έγραψε στο X ότι η συμμαχία της Δύσης είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί στη μοίρα της και να διαλυθεί. «Η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι τραυματισμένη, αλλά πρέπει να διατηρηθεί», έγραψε, προσθέτοντας: «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για το γεγονός ότι η σχέση μας έχει υποστεί πλήγμα. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τη διατλαντική σχέση».

Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους μίλησε, επίσης, για την αναμόρφωση της δυτικής συμμαχίας, υποβαθμίζοντας οποιαδήποτε μετατόπιση στις διατλαντικές σχέσεις, μετά τις πρόσφατες απειλές του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Μιλώντας στο μέσο σημείωσε, όμως, πως δίνεται η ευκαιρία στην ΕΕ να αναλάβει τον έλεγχο των αμυντικών του δυνατοτήτων.

«Θεωρήσαμε δεδομένο ότι οι διατλαντικές σχέσεις σημαίνουν ότι οι ΗΠΑ θα βρίσκονται στην Ευρώπη και θα δαπανούν τους πόρους τους εδώ» δήλωσε ο Κουμπίλιους, αλλά επανέλαβε την έκκλησή του για μια ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης έως και 100.000 στρατιωτών, ικανή να αντικαταστήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες εάν κληθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Οι Ευρωπαίοι υπογράμμισαν, επίσης, ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία με χρήματα και όπλα, ενώ η αμερικανική υποστήριξη υπό τον Τραμπ έχει μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό. Ο Μακρόν τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς να ληφθεί υπόψη η Ευρώπη.

«Σήμερα μόνο η Ευρώπη δίνει χρήματα στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στο κατά πόσον θα διατηρηθεί ο πιο θετικός τόνος όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο - ένας πιο παραδοσιακός συντηρητικός της εξωτερικής πολιτικής - μιλήσει σήμερα, Σάββατο (14/02) για να ανοίξει τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής.