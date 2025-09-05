Μενού

Ανασχηματισμός στην κυβέρνηση Στάρμερ: Ο Ντέβιντ Λάμι ο νέος αντιπρόεδρος - Όλες οι αλλαγές στα Υπουργεία

Όλες οι αλλαγές και οι εσωτερικές μετακινήσεις στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Reader symbol
Newsroom
Ο Κιρ Στάρμερ
Ο Κιρ Στάρμερ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
  • Α-
  • Α+

Εσωτερική κρίση περνάει η Βρετανία και η κυβέρνηση Στάρμερ, μετά την παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ, υπαρχηγού του κόμματος και αναπληρώτριας πρωθυπουργού. 

Ο Κιρ Στάρμερ μετά την παραίτηση και σε συνδυασμό με την αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών μέσα στην χρονιά, προχώρησε σε ανασχηματισμό

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Άντζελα Ρέινερ.

Βρετανία: Όλες οι αλλαγές στα Υπουργεία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Downing Street μόλις δημοσίευσε τον πλήρη κατάλογο των άλλων υπουργών που αλλάζουν θέσεις.

  • Ο David Lammy γίνεται υπουργός Δικαιοσύνης και αναπληρωτής πρωθυπουργός
  • Ο Darren Jones γίνεται καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και διατηρεί τον άλλο του ρόλο ως αρχιγραμματέας του πρωθυπουργού.
  • Η Yvette Cooper γίνεται υπουργός Εξωτερικών.
  • Η Shabana Mahmood γίνεται υπουργός Εσωτερικών.
  • Ο Steve Reed γίνεται υπουργός Στέγασης.
  • Ο Pat McFadden γίνεται υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, ενώ αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη για το χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας.
  • Ο Peter Kyle αναλαμβάνει το ρόλο του υπουργού επιχειρήσεων και εμπορίου
  • Η Liz Kendall γίνεται η νέα υπουργός επιστημών
  • Η Emma Reynolds γίνεται υπουργός περιβάλλοντος
  • Ο Douglas Alexander γίνεται υπουργός Σκωτίας
  • Ο Jonathan Reynolds γίνεται αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο
  • Ο Sir Alan Campbell γίνεται αρχηγός της Βουλής των Κοινοτήτων και πρόεδρος του συμβουλίου - θα συμμετέχει επίσης στο υπουργικό συμβούλιο

Διαβάστε επίσης: Βρετανία: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ

Ξεχωριστά, η Downing Street επισημαίνει ότι η Άντζελα Ρέινερ (Angela Rayner) έχει αποχωρήσει από την κυβέρνηση, όπως και η Lucy Powell και ο Ian Murray.

Υπενθυμίζεται ότι, ΗΆντζελα Ρέινερ, (Angela Rayner) αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στάρμερ στη Βρετανίαπαραιτήθηκε από την κυβέρνηση, αφού ο σύμβουλος δεοντολογίας του πρωθυπουργού διαπίστωσε ότι είχε παραβιάσει τον υπουργικό κώδικα λόγω της μη καταβολής του φόρου χαρτοσήμου για το παραθαλάσσιο διαμέρισμά της αξίας 800.000 λιρών.

Πηγή: Sky News

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ