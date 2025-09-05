Εσωτερική κρίση περνάει η Βρετανία και η κυβέρνηση Στάρμερ, μετά την παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ, υπαρχηγού του κόμματος και αναπληρώτριας πρωθυπουργού.

Ο Κιρ Στάρμερ μετά την παραίτηση και σε συνδυασμό με την αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών μέσα στην χρονιά, προχώρησε σε ανασχηματισμό.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Άντζελα Ρέινερ.

Βρετανία: Όλες οι αλλαγές στα Υπουργεία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Downing Street μόλις δημοσίευσε τον πλήρη κατάλογο των άλλων υπουργών που αλλάζουν θέσεις.

Ο David Lammy γίνεται υπουργός Δικαιοσύνης και αναπληρωτής πρωθυπουργός

Ο Darren Jones γίνεται καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και διατηρεί τον άλλο του ρόλο ως αρχιγραμματέας του πρωθυπουργού.

Η Yvette Cooper γίνεται υπουργός Εξωτερικών.

Η Shabana Mahmood γίνεται υπουργός Εσωτερικών.

Ο Steve Reed γίνεται υπουργός Στέγασης.

Ο Pat McFadden γίνεται υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, ενώ αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη για το χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Peter Kyle αναλαμβάνει το ρόλο του υπουργού επιχειρήσεων και εμπορίου

Η Liz Kendall γίνεται η νέα υπουργός επιστημών

Η Emma Reynolds γίνεται υπουργός περιβάλλοντος

Ο Douglas Alexander γίνεται υπουργός Σκωτίας

Ο Jonathan Reynolds γίνεται αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο

Ο Sir Alan Campbell γίνεται αρχηγός της Βουλής των Κοινοτήτων και πρόεδρος του συμβουλίου - θα συμμετέχει επίσης στο υπουργικό συμβούλιο

Ξεχωριστά, η Downing Street επισημαίνει ότι η Άντζελα Ρέινερ (Angela Rayner) έχει αποχωρήσει από την κυβέρνηση, όπως και η Lucy Powell και ο Ian Murray.

Υπενθυμίζεται ότι, ΗΆντζελα Ρέινερ, (Angela Rayner) αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στάρμερ στη Βρετανία, παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, αφού ο σύμβουλος δεοντολογίας του πρωθυπουργού διαπίστωσε ότι είχε παραβιάσει τον υπουργικό κώδικα λόγω της μη καταβολής του φόρου χαρτοσήμου για το παραθαλάσσιο διαμέρισμά της αξίας 800.000 λιρών.

Πηγή: Sky News