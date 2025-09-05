Η Άντζελα Ρέινερ, (Angela Rayner) αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στάρμερ στη Βρετανία, παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, αφού ο σύμβουλος δεοντολογίας του πρωθυπουργού διαπίστωσε ότι είχε παραβιάσει τον υπουργικό κώδικα λόγω της μη καταβολής του φόρου χαρτοσήμου για το παραθαλάσσιο διαμέρισμά της αξίας 800.000 λιρών.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Yπουργός Στέγασης καθώς και από τη θέση της αντιπροέδρου του Εργατικού Κόμματος», έγραψε η βουλευτής.

Η Ρέινερ, 45 ετών, και όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η όγδοη και η πιο πρόσφατη αποχώρηση υπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές... Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ απάντησε ότι είναι πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τόνισε ότι η Ρέινερ έλαβε τη σωστή απόφαση.

Βρετανία: Τι συνέπεια έχει η παραίτηση Ρέινερ για την κυβέρνηση Στάρμερ

Με τους Εργατικούς να υπολείπονται στις δημοσκοπήσεις από το λαϊκιστικό Reform UK, ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του.

Η απώλεια της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά επειδή η Ρέινερ, κόρη έφηβης μητέρας από την εργατική τάξη που έφθασε σε σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας των Εργατικών για να διατηρήσει το κόμμα ενωμένο.

Κατά καιρούς προβαλλόμενη ως πιθανή διάδοχος του Στάρμερ, η Ρέινερ αναγκάστηκε να απευθυνθεί την Τετάρτη σε ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα, αφού η ίδια παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος σχετικά με την πληρωμή του φόρου.

Σε μια συνέντευξη στην οποία φάνηκε να κοντεύει να δακρύσει, η Ρέινερ περιέγραψε πως δημιούργησε ένα καταπίστευμα για έναν από τους γιους της, ο οποίος έχει διά βίου αναπηρίες λόγω τραυματισμού.

Σε αυτό το καταπίστευμα πούλησε το μερίδιό της από το οικογενειακό της σπίτι στη βόρεια Αγγλία για να πληρώσει για ένα διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χοβ της νότιας Αγγλίας, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει τον υψηλότερο συντελεστή φόρου που χρεωνόταν κατά την αγορά δεύτερης κατοικίας.

Αφού έλαβε περαιτέρω νομικές συμβουλές, είπε στη συνέχεια ότι είχε κάνει λάθος και λάμβανε μέτρα για να πληρώσει τον πρόσθετο φόρο.

Η αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε εκ των οποίων παραιτήθηκαν για αδικοπραγίες, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του τουλάχιστον από το 1979.