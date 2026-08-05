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Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Λειψίας: Αεροσκάφος DHL συγκρούσθηκε με «άγνωστο αντικείμενο»

Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με «άγνωστο αντικείμενο», κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες.

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Αεροσκάφος DHL
Αεροσκάφος DHL | Shutterstock
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Συναγερμός σήμανε σήμερα (8/5), κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με «άγνωστο αντικείμενο» λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αεροσκάφος μετά το περιστατικό αναγκάστηκε να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του περιστατικού.

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας.

Προσωρινά έχουν διακοπεί όλες οι δραστηριότητες στο αεροδρόμιο. 

 

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