Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Λειψίας: Αεροσκάφος DHL συγκρούσθηκε με «άγνωστο αντικείμενο»

Συναγερμός σήμανε σήμερα (8/5), κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με «άγνωστο αντικείμενο» λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αεροσκάφος μετά το περιστατικό αναγκάστηκε να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του περιστατικού.
Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας.
Προσωρινά έχουν διακοπεί όλες οι δραστηριότητες στο αεροδρόμιο.
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