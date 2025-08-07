Αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο: Ποιους στοχεύουν οι δασμοί Τραμπ που τέθηκαν σε εφαρμογή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε σε ισχύ ένα νέο πακέτο δασμών, που επηρεάζει πάνω από 90 χώρες, με στόχο την αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος.

«Είναι μεσάνυχτα!!! Δισεκατομμύρια δολάρια τελωνειακών δασμών συρρέουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε στο δίκτυό του, το Truth Social, μερικά λεπτά αφού τέθηκαν σε ισχύ.

Οι δασμοί αυτοί, που φτάνουν έως και το 100%, στοχεύουν κυρίως προϊόντα τεχνολογίας και ενέργειας, με σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, το οποίο ο Τραμπ θεωρεί άδικο για τις ΗΠΑ.

Η Ινδία θα δεχθεί από τις 27 Αυγούστου, δασμό 50% λόγω της συνέχισης των αγορών ρωσικού πετρελαίου, ενώ απειλείται και με επιπλέον δασμούς σε ημιαγωγούς.

Ο πλανητάρχης απείλησε με δασμούς 100% στα τσιπ των υπολογιστών που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ. Η Apple ανακοίνωσε επένδυση 100 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, μετά από πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Δασμούς έως 40% θα υποστούν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Μιανμάρ και το Λάος. Ο Καναδάς αντιμετωπίζει αύξηση δασμών από 25% σε 35%, λόγω της μη ικανοποιητικής συνεργασίας για τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών. Η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα εξαιρούνται προσωρινά από τους δασμούς στους ημιαγωγούς, χάρη στις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ

Πριν τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νέοι δασμοί, το μέσο ποσοστό των δασμών που επιβάλλονταν στα προϊόντα που εισέρχονταν στη χώρα ήταν 18,4%, το υψηλότερο από το 1933, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Budget Lab του Πανεπιστημίου του Γέιλ.

Η επιπλέον αύξηση αναμένεται ότι θα ανεβάσει αυτό το ποσοστό κοντά στο 20%, σύμφωνα με τους αναλυτές του Pantheon Macroeconomics. Θα είναι έτσι οι πιο υψηλοί από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με το Budget Lab.

Και αναμένεται να ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, καθώς ο ένοικος του Λευκού Οίκου θέλει επίσης να επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα και στους εισαγόμενους ημιαγωγούς.

Τα κύρια σημεία των μέτρων:

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Νότια Κορέα: Δασμοί 15% σε περισσότερα προϊόντα, παρά τις συμφωνίες με την Ουάσινγκτον.

Ινδία: Δασμός 25%, με προαναγγελία αύξησης στο 50% λόγω αγοράς ρωσικού πετρελαίου.

Νοτιοανατολική Ασία: Λάος και Μιανμάρ πλήττονται με δασμούς έως 40%.

Ταϊβάν: Δασμός 20%, με προσωρινή εξαίρεση για την TSMC λόγω επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Καναδάς: Αύξηση δασμών από 25% σε 35%, λόγω μη συνεργασίας για τον περιορισμό ναρκωτικών.

Βραζιλία: Δασμοί 50% σε βασικά προϊόντα όπως καφές και ζάχαρη, με εξαιρέσεις για πορτοκαλί χυμό και αεροσκάφη.



Ορισμένες χώρες, όπως η Ελβετία, προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να μειώσουν τους δασμούς που τις αφορούν, με την Ελβετική Συνομοσπονδία να στέλνει στην Ουάσινγκτον την πρόεδρό της και τον υπουργό της επί των Οικονομικών.

Προς το παρόν, μολονότι η αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι «δεκάδες συμφωνίες» θα υπογράφονταν αυτούς τους τελευταίους μήνες, υλοποιήθηκαν μόλις επτά, κυρίως αυτές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ιαπωνία ή με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται ως επί το πλείστον για προκαταρκτικές συμφωνίες, που πρέπει να επισημοποιηθούν και οι οποίες συνοδεύοναι από υποσχέσεις για μαζικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά των χωρών ή των συνασπισμών με τις οποίες έχουν συναφθεί.

Εξαίρεση αποτελεί το Μεξικό, το οποίο ξέφυγε από τις νέες αυξήσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε για 90 ημέρες τις δασμολογικές συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τη χώρα, δηλαδή δασμοί 25% στα προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες πέραν της βορειοαμερικανικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Αντιθέτως ο Καναδάς είδε την 1η Αυγούστου να αυξάνεται στο 35% ο επιπρόσθετος δασμός που ισχύει για τα προϊόντα του.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υποβάθμισε ωστόσο τον αντίκτυπο αυτού του επιπρόσθετου δασμού, εκτιμώντας ότι δεν ισχύει για πάνω από το 85% των καναδικών εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα αυστηρή με ορισμένες χώρες.

Έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται επιπρόσθετοι τελωνεικακοί δασμοί 50% στη Βραζιλία, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ χθες, Τετάρτη. Και εδώ, χάρη στις πολυάριθμες εξαιρέσεις, αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοί θα ισχύσουν για λιγότερα από το 35% των προϊόντων, σύμφωνα με την Μπραζίλια.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο επιπρόσθετος δασμός αποτελεί αντίποινα για τις διώξεις με στόχο τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, τον ακροδεξιό σύμμαχό του, ο οποίος κατηγορείται ότι έκανε απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική ήττα του το 2022.