CNΝ: Ο Πούτιν πρότεινε τη συνάντηση με τον Τραμπ, πιθανά την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (6/8) ότι υπάρχει «πολύ καλή προοπτική» για μια σύντομα συνάντηση κορυφής με τη Ρωσία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είχαμε σήμερα μερικές πολύ καλές συνομιλίες με τον Πρόεδρο Πούτιν και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να φτάνουμε στο τέλος - στο τέλος του δρόμου, στο τέλος αυτού του δρόμου», είπε στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες μιας συνάντησης στο εγγύς μέλλον. «Αυτός ο δρόμος ήταν μακρύς και συνεχίζει να είναι μακρύς, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μια συνάντηση πολύ σύντομα», είπε σύμφωνα με το CNN.

Τα σχόλια του Τραμπ ακολούθησαν μια συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρξε «αναπτυξιακή συμφωνία» μεταξύ των δύο ανδρών και αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα για μια συμφωνία, λέγοντας «έχω απογοητευτεί στο παρελθόν με αυτή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. | AP Photo/Evan Vucci

Πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα η τριμερής συνάντηση

Νωρίτερα, μετά τη συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ, ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι ήθελε να συναντηθεί σύντομα — πιθανώς ήδη την επόμενη εβδομάδα — με τον Πούτιν, ακολουθούμενη από τριμερείς συνομιλίες με τον Ρώσο ηγέτη και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια ευρωπαϊκή κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε επίσης το περιεχόμενο της κλήσης.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στο CNN ότι ο Πούτιν πρότεινε μια συνάντηση με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της κατ' ιδίαν συνάντησης του Ρώσου ηγέτη με τον Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Οι βοηθοί του Τραμπ άρχισαν αμέσως να σχεδιάζουν αυτές τις συναντήσεις, σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Ενώ τα προεδρικά ταξίδια και μια σημαντική συνάντηση με δύο παγκόσμιους ηγέτες θα απαιτούσαν κανονικά χρόνο για να προγραμματιστούν, οι εν λόγω αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο Τραμπ παρότρυνε την ομάδα του να κινηθεί γρήγορα.

Δεν έχει καθοριστεί ακόμη τοποθεσία, αλλά συζητούνται αρκετές επιλογές, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα ή εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

«Οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Τραμπ και ο πρόεδρος είναι ανοιχτός σε συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτός ο βάναυσος πόλεμος», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ.

Ο Πούτιν έχει σε μεγάλο βαθμό εξοριστεί από τους δυτικούς ηγέτες μετά την απόφασή του να ξεκινήσει μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η τελευταία φορά που ο επί χρόνια Ρώσος ηγέτης συναντήθηκε με πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν το 2021, όταν συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στη Γενεύη της Ελβετίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αλλά η ανακοίνωση της Τετάρτης φάνηκε πιο συγκεκριμένη από τα προηγούμενα σχόλιά του.

Ο Τραμπ γίνεται ανυπόμονος με τον Πούτιν

Η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ, η οποία, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, πραγματοποιήθηκε αφότου ο απογοητευμένος Τραμπ επέβαλε προθεσμία στη Μόσχα για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει σκληρές δευτερεύουσες κυρώσεις, οι οποίες πλήττουν τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο με δασμούς 100%.

Ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» στη συνάντηση της Τετάρτης (6/8) μεταξύ του Γουίτκοφ και του Πούτιν.

Δεν ήταν σαφές εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή της να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Μόσχα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μέχρι αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Νωρίτερα την Τετάρτη (6/8), αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι δευτερεύουσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας «αναμένεται να εφαρμοστούν την Παρασκευή».

Ωστόσο, μιλώντας στο Fox Business αργότερα την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει εάν θα επιβάλει τις δευτερεύουσες κυρώσεις τις επόμενες 24-36 ώρες.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν βασική πηγή χρημάτων για το Κρεμλίνο, καθώς αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του κρατικού προϋπολογισμού της Ρωσίας, επομένως η απώλεια πελατών θα ήταν επώδυνη - και θα μπορούσε να βλάψει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι, μετά τη συνάντηση του Γουίτκοφ, οι ΗΠΑ είχαν πλέον καλύτερη κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να τερματίσει τις μάχες.

«Για πρώτη φορά ίσως από τότε που ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση, έχουμε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι θα ζητούσε η Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Ρούμπιο.

Το Κρεμλίνο είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα τη συνάντηση μεταξύ του Βίτκοφ και του Πούτιν ως «εποικοδομητική και χρήσιμη», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

«Ο Πούτιν μετέφερε ορισμένα μηνύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα. Αντίστοιχα μηνύματα ελήφθησαν επίσης από τον Πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης RIA Novosti, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συζητήθηκε αφού ο Γουίτκοφ υποβάλει αναφορά στον Τραμπ, ανέφερε το RIA σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε με τον Τραμπ μετά τη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν, δήλωσε ότι «φαίνεται ότι η Ρωσία τείνει πλέον περισσότερο προς μια εκεχειρία».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σύνοδο του ΝΑΤΟ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

«Η πίεση στη Ρωσία αποδίδει. Αλλά το κυριότερο είναι να μην μας ξεγελούν στις λεπτομέρειες. Ούτε εμείς, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βιντεοσκοπημένης ομιλίας του προς το έθνος.

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στη Μόσχα, ο Τραμπ επέβαλε πρόσθετο δασμό 25% στην Ινδία ως τιμωρία για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα απείλησε την Ινδία με τους νέους δασμούς, λέγοντας ότι βοηθούν τη Ρωσία να κηρύξει πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η Ινδία δεν αγοράζει μόνο τεράστιες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, αλλά στη συνέχεια, για μεγάλο μέρος του πετρελαίου που αγοράζει, το πουλάει στην ελεύθερη αγορά για μεγάλα κέρδη. Δεν τους νοιάζει πόσοι άνθρωποι στην Ουκρανία σκοτώνονται από τη ρωσική πολεμική μηχανή», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

