Αναταραχές μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο: Η πρόεδρος του Μεξικού τοποθετείται για το Μουντιάλ του 2026

Οι αναταραχές στο Μεξικό μετά το θάνατο του «Ελ Μέντσο», βαρόνου των ναρκωτικών, συνεχίζουν και ενώ η πόλιτεία Χαλίσκο θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, η πρόεδρος της χώρας έκανε ανακοινώσεις για το Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί σε λίγους μήνες, το καλοκαίρι του 2026.

Συγκεκριμένα, η Κλαούντια Σέινμπαουμ, πρόεδρος της χώρας η οποία είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει 13 παιχνίδια της διοργάνωσης σε Γουδαλαχάρα, Μοντερέι και Πόλη του Μεξικού, τοποθετήθηκε μετά τις ανησυχίες, για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ.

«Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ. «Η κράτηση ενός ύποπτου εγκληματία με ένταλμα σύλληψης μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους συνθήκες, αλλά αναζητούμε ειρήνη, όχι πόλεμο», δήλωσε μεταξύ άλλων.