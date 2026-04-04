Ανατρέπει τα δεδομένα το Ορμούζ για το πετρέλαιο: Η Ινδία αγόρασε από το Ιράν μετά από επτά χρόνια

Οι εταιρείες διύλισης στην Ινδία έχουν αγοράσει ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, για πρώτη φορά αφού η μεσανατολική χώρα διέκοψε τις προμήθειες μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο, δεν είχε λάβει φορτίο από την Τεχεράνη από τον Μάιο του 2019, μετά από πιέσεις των ΗΠΑ να μην αγοράζει ιρανικό αργό, αλλά οι διαταραχές στον εφοδιασμό λόγω του πολέμου οδήγησαν το Νέο Δελχί να αναθεωρήσει, σημειώνει το Reuters.

«Εν μέσω των διαταραχών στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολής, οι ινδικές εταιρείες διύλισης έχουν εξασφαλίσει τις ανάγκες τους σε αργό πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού από το Ιράν, και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο πληρωμής για τις εισαγωγές ιρανικού αργού», δήλωσε το υπουργείο Πετρελαίου.

Ινδία: Έκανε «κελάρι» για τους επόμενους μήνες

Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν προσωρινά τις κυρώσεις επί του ιρανικού πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, προκειμένου να ανακουφίσουν την έλλειψη εφοδιασμού.

Η Ινδία έχει εξασφαλίσει το σύνολο των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο για τους επόμενους μήνες, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Η Ινδία εισάγει αργό πετρέλαιο από περισσότερες από 40 χώρες, με τις εταιρείες να έχουν πλήρη ευελιξία να προμηθεύονται πετρέλαιο από διαφορετικές πηγές και γεωγραφικές περιοχές με βάση εμπορικά κριτήρια», σημειώνεται.

Η Ινδία αγόρασε επίσης 44.000 μετρικούς τόνους ιρανικού υγραερίου κίνησης φορτωμένου σε πλοίο που υπόκειται σε κυρώσεις. Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Μανγκαλόρ την Τετάρτη.