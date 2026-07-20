Ανατριχίλα στο TikTok: Προέτρεψαν παιδί με σύνδρομο Down να γδυθεί live – Έρευνες από την αστυνομία

Ανείπωτη οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη ένα σοκαριστικό περιστατικό διαδικτυακής κακοποίησης, με θύμα ένα ανήλικο άτομο με αναπηρία. Το απάνθρωπο συμβάν, το οποίο εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα του TikTok στη Κύπρο, έχει ήδη κινητοποιήσει την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έπειτα από επίσημη καταγγελία και σωρεία αναφορών από πολίτες.

Όπως αποκαλύπτουν πληροφορίες του philenews, κατά τη διάρκεια ενός live stream στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, διάφοροι χρήστες προέβησαν στον βάναυσο χλευασμό ενός παιδιού με σύνδρομο Down. Ξεπερνώντας κάθε όριο ηθικής, οι εμπλεκόμενοι προέτρεπαν το θύμα να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα στην κάμερα.

Η οργισμένη αντίδραση της ΚΥΣΟΑ και το μήνυμα για μηδενική ανοχή

Η δημοσιοποίηση του αποτρόπαιου οπτικού υλικού προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ). Σε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία καταγγέλλει το περιστατικό ως ξεκάθαρη μορφή κακοποίησης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τα αντανακλαστικά των διωκτικών αρχών.

«Ντροπή. Μόνο ντροπή! Ένα άτομο με σύνδρομο Down εξευτελίζεται δημόσια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΥΣΟΑ, επισημαίνοντας: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η δημόσια ταπείνωση ατόμου με σύνδρομο Down δεν είναι "περιεχόμενο". Είναι ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ». Παράλληλα, η οργάνωση απαιτεί την άμεση προστασία του θύματος και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Πολιτική καταδίκη από τον ΔΗΣΥ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την αποστροφή του για το βίντεο. «Τέτοιες συμπεριφορές που πλήττουν τα δικαιώματα κάθε συνανθρώπου μας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοια ειδεχθή περιστατικά», τονίζει το κόμμα, ζητώντας την τάχιστη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να ληφθούν όλα τα δέοντα νομικά μέτρα.

Αυτή τη στιγμή, οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.