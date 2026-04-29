Άνδρας υποστηρίζει σε δίκη ότι δεν μπορεί να εργαστεί λόγω του σκύλου του - H περιουσία που διεκδικεί

Ένας άνδρας που υποστηρίζει ότι ο σκύλος του τον εμποδίζει να εργαστεί, βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης για την περιουσία ύψους 1 εκατ. λιρών του εκλιπόντος συντρόφου του, γνωστού σχεδιαστή ανδρικών τσαντών.

Ο Τίμπορ Μάτιας, ο οποίος περιγράφεται ως «ρομαντικός και επαγγελματικός σύντροφος» του αείμνηστου σχεδιαστή Κρις Λιου, δηλώνει ότι εξαρτιόταν οικονομικά από εκείνον. Σήμερα είναι άνεργος και έχει πολλά έξοδα που «τρέχουν» και γι' αυτό ζητά διατροφή από την περιουσία του εκλιπόντος, όπως μεταδίδει ο Independent.

Ο Κρις Λιου, απόφοιτος του London College of Fashion, έγινε αρχικά γνωστός ως σχεδιαστής γυναικείων ρούχων, συνεργαζόμενος με πολυτελή καταστήματα όπως το Harvey Nichols και έχοντας πελάτες διάσημες προσωπικότητες όπως η Kylie Minogue και η Sade. Αργότερα στράφηκε στον σχεδιασμό πολυτελών ανδρικών τσαντών. Πέθανε το 2017 σε ηλικία 47 ετών, αφήνοντας περιουσία που ξεπερνά το 1 εκατ. λίρες — αντικείμενο πλέον έντονης διαμάχης μεταξύ του Μάτιας, της οικογένειάς του στην Κίνα και του διαχειριστή της περιουσίας.

Σύμφωνα με τη διαθήκη του 2015, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας πέρασε στους γονείς και τον αδελφό του, ενώ ο Μάτιας έλαβε το 25% ενός διαμερίσματος στο Λονδίνο. Ένα άλλο ακίνητο, αξίας 470.000 λιρών, πέρασε αυτόματα στον Μάτιας, καθώς ήταν συνιδιοκτήτης. Τα υπόλοιπα ακίνητα, όμως, ήταν στο όνομα του Λιου και εντάχθηκαν στην κληρονομιά.

Παρά τις προβλέψεις της διαθήκης, ο Μάτιας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας «εύλογη οικονομική πρόβλεψη», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να εργαστεί επαρκώς λόγω των ευθυνών φροντίδας του σκύλου του. Όπως ανέφερε, τα ετήσια έξοδα για το κατοικίδιο φτάνουν περίπου τις 3.800 λίρες.

Στο δικαστήριο, ο ίδιος δήλωσε ότι δυσκολεύεται να επανεκκινήσει την καριέρα του μετά τον θάνατο του συντρόφου του, παρά το γεγονός ότι έχει εργαστεί ακόμη και ως σεφ για να επιβιώσει. Τόνισε επίσης ότι, πλησιάζοντας τα 50, οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι χαμηλά αμειβόμενες και πλήρους απασχόλησης, κάτι που δεν του αφήνει περιθώριο εξέλιξης.

Επιπλέον, έχει σημαντικά χρέη, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων, και ζητά σταθερό εισόδημα από την περιουσία αντί για εφάπαξ καταβολή.

Παράλληλα, προβάλλει και εναλλακτικό νομικό επιχείρημα, υποστηρίζοντας ότι τα ακίνητα θα πρέπει να μοιραστούν ισότιμα, καθώς —όπως ισχυρίζεται— αποκτήθηκαν από κοινού. Υποστηρίζει ότι ζούσαν σαν παντρεμένο ζευγάρι και ότι τα εισοδήματά τους προέρχονταν από κοινή δραστηριότητα, χωρίς ξεχωριστές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η πλευρά του διαχειριστή της περιουσίας και της οικογένειας του Λιου αντικρούει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα για την αγορά των ακινήτων προέρχονταν κυρίως από την οικογένεια του εκλιπόντος στην Κίνα.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι για να δικαιωθεί ο Μάτιας, θα πρέπει να αποδείξει ότι ζούσε με τον εκλιπόντα σαν σύζυγος και ότι η διαθήκη δεν προέβλεψε επαρκή οικονομική στήριξη για εκείνον.

Η τελική απόφαση του δικαστηρίου εκκρεμεί, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι μεγάλο μέρος της περιουσίας ενδέχεται να εξανεμιστεί λόγω των δικαστικών εξόδων.