Ανείπωτη τραγωδία στην Ελβετία: 6 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο - Σκόπιμη ενέργεια εξετάζει η αστυνομία

Η αστυνομία στην Ελβετία επιβεβαίωσε σήμερα ότι εξετάζει πρωτίστως το ενδεχόμενο «σκόπιμης ενέργειας», μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη (10/3) σε λεωφορείο σε μικρή πόλη στο καντόνι Φριμπούρ, η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμανε η αστυνομία του καντονιού.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. - Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Σήμερα το πρωί ο Μαρσιάλ Πουγκέν, υπεύθυνος επικοινωνίας της αστυνομίας του Φριμπούρ, επιβεβαίωσε ότι «προκρίνεται το ενδεχόμενο σκόπιμης ενέργειας», αν και πρόσθεσε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει» ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, σε συνέντευξή του στην κρατική ελβετική ραδιοτηλεόραση (RTS).

Ελβετία: Αναφορές πως αυτοπυρπολήθηκε ο δράστης

Χθες το βράδυ ο Φρεντερίκ Παπό, αξιωματούχος της αστυνομίας του Φριμπούρ, είχε επισημάνει: «Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια από ένα άτομο το οποίο επέβαινε στο λεωφορείο».

Σήμερα τόνισε ότι στο περιστατικό «δεν εμπλέκονται άλλα οχήματα, μόνο το λεωφορείο. Και αυτό το λεωφορείο πήρε φωτιά (…) προσπαθούμε να καθορίσουμε τους ακριβείς λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό».

Οι ερευνητές εξετάζουν τις αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο έριξε πάνω του εύφλεκτη ουσία, δήλωσε η Κρίστα Μπίλμαν εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης 20 Minutes μετέδωσε ότι έχει δει βίντεο από το περιστατικό στο οποίο ένας τραυματίας δηλώνει: «Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε. Έριξε πάνω του βενζίνη και μετά έβαλε φωτιά».

Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο λεωφορείο την ώρα του συμβάντος, το οποίο σημειώθηκε περίπου στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 ώρα Ελλάδας) στον κεντρικό δρόμο της Κέρτσερς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες πολλών μέτρων ύψους να βγαίνουν από τα μεσαία παράθυρα του οχήματος.

Σύμφωνα με τον Πουγκέν, τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση. Ο τρίτος τραυματίας «επέστρεψε σπίτι του τη νύκτα».