Μενού

Ανησυχία για την Κούβα στον ΟΗΕ: «Η κατάσταση μπορεί να καταρρεύσει» λέει ο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανησυχεί πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, λόγω του εμπάργκο των ΗΠΑ.

Reader symbol
Newsroom
Ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
Ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες | Getty
  • Α-
  • Α+

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες "ανησυχεί πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, η οποία θα επιδεινωθεί ή και θα καταρρεύσει, εάν οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο δεν ικανοποιούνται", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Αφότου σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα με προορισμό την Κούβα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα που ορίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να πλήξουν με τελωνειακούς δασμούς τις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.

Την Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Μεξικό που προμηθεύει με πετρέλαιο το νησί από το 2023, θα σταματήσει να το κάνει.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ