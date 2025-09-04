Ανησυχία στο Κονγκό: 15 νεκροί από έμπολα

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα έξαρση του ιού Έμπολα, τρία χρόνια μετά την τελευταία επιδημία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, στην κεντρική επαρχία Κασάι έχουν εντοπιστεί 28 ύποπτα περιστατικά και έχουν καταγραφεί 15 θάνατοι.

Το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε στις 20 Αυγούστου και αφορούσε μια 34χρονη έγκυο γυναίκα που εισήχθη σε νοσοκομείο.



Ο Έμπολα έχει προκαλέσει περίπου 15.000 θανάτους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, με το τρέχον ποσοστό θνητότητας να εκτιμάται στο 53,6%.

«Πρόκειται για τη 16η επιδημία στη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό. Το προηγούμενο κύμα, πριν από τρία χρόνια, είχε στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Η πιο φονική επιδημία στη χώρα σημειώθηκε μεταξύ 2018 και 2020, με σχεδόν 2.300 θανάτους, σε έναν πληθυσμό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η χώρα διαθέτει απόθεμα φαρμάκων και 2.000 δόσεις εμβολίων, οι οποίες θα μεταφερθούν άμεσα από την Κινσάσα στην επαρχία Κασάι.

Παράλληλα, θα αποσταλούν δύο τόνοι ιατρικών προμηθειών, περιλαμβανομένου εξοπλισμού για κινητές εργαστηριακές μονάδες.

