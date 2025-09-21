Άνοιξαν ξανά οι «Δίδυμοι Πύργοι» της Παναγιάς των Παρισίων έξι χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά

Οι «Δίδυμοι Πύργοι» της Παναγιάς των Παρισίων άνοιξαν επίσημα τις πόρτες τους για το κοινό χθες, 20/9 μετά από έξι χρόνια που ήταν κλειστοί λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εγκαινίασε την Παρασκευή τους εμβληματικούς πύργους της Παναγίας των Παρισίων στο Παρίσι, ένα από τα τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση της τεράστιας ανακατασκευής της εκκλησίας μετά την καταστροφική φωτιά του 2019.

Τα εγκαίνια των αναστηλωμένων πύργων από τον Μακρόν, ο οποίος ηγήθηκε των προσπαθειών ανακατασκευής από την πυρκαγιά στις 15 Απριλίου 2019, έγιναν μια ημέρα πριν από το Σαββατοκύριακο έναρξης, όπου επιτέλους το κοινό μπορεί να ανέβει τα 424 σκαλιά για να απολαύσει την απαράμιλλη θέα του Παρισιού.

Το κεντρικό τμήμα του καθεδρικού ναού είχε ανοίξει ξανά τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά περισσότερος χρόνος ήταν αναγκαίος ώστε να καταστεί ασφαλής η επίσκεψη στους Δίδυμους Πύργους της Παναγίας των Παρισίων για το κοινό.

Σχεδόν 30.000 επισκέπτες την ημέρα έχουν περάσει τις πόρτες του καθεδρικού ναού από την επαναλειτουργία του το 2024, για να δουν από κοντά ένα από τα πιο θαυμαστά αρχιτεκτονικά μνημεία του γοτθικού ρυθμού.

Ο Μακρόν φιλοξένησε παγκόσμιους ηγέτες και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Βρετανός πρίγκιπας Γουίλιαμ και στη συνέχεια ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ κατά την επαναλειτουργία.

Η ιστορική ανακατασκευή της Παναγίας των Παρισίων στην παλιά της δόξα σηματοδοτεί μια μεγάλη επιτυχία για τον Μακρόν, ο οποίος είχε υποσχεθεί την αποκατάστασή της μετά την τεράστια πυρκαγιά.

