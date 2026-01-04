Μενού

Ανταλλαγή αιχμηρών σχολίων μεταξύ Κλούνεϊ – Τραμπ: Η απάντηση του ηθοποιού μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου

Ο ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα σχόλια για τη γαλλική υπηκοότητα της οικογένειάς του.

τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε ακόμη ένα επεισόδιο της μακρόχρονης αντιπαράθεσής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε δημόσια στα αιχμηρά σχόλια του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας από τον ίδιο, τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ και τα δίδυμα παιδιά τους.

Η ανταλλαγή δηλώσεων ανέδειξε για άλλη μια φορά το βαθύ πολιτικό χάσμα ανάμεσα στον χολιγουντιανό ηθοποιό και τον 79χρονο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αφορμή δόθηκε την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτήρισε «καλή είδηση» το γεγονός ότι οι Κλούνεϊ έγιναν Γάλλοι πολίτες.

