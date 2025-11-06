Ποια χώρα είναι πιο κουλ με τον γυμνισμό - Από τη θεωρία στην πράξη

Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν που θέλουν τους Ισπανούς ή τους Γερμανούς να είναι οι πιο ενθουσιώδης και ακομπλεξάριστοι με τον γυμνισμό, τουλάχιστον όσον αφορά την Ευρώπη, έρευνα δείχνει πως άλλος έχει τη φήμη και άλλος τη «χάρη».

Η Δανία, σύμφωνα με έρευνα της YouGov, που πραγματοποιήθηκε σε έξι δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, είναι η πιο κουλ όχι μόνο στην εικόνα μιας παραλίας γυμνιστών αλλά και στο να είναι κάποιος γυμνός και σε άλλους δημόσιους χώρους.

Όπως αναφέρετε στο The Gueardian, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μεγάλες πλειοψηφίες και στις έξι χώρες συμφώνησαν ότι είναι αποδεκτό να γδύνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους γυμνισμού, με το 84-94% να μην έχει απολύτως κανένα θέμα με ιδιωτικές κατασκηνώσεις γυμνιστών και το 77-91% να θεωρεί αποδεκτές τις παραλίες γυμνιστών, αν και το 17% των Γάλλων και των Ιταλών διαφώνησαν.

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα αποδοκίμασαν το γυμνό σε μέρη όπως δημόσιες πισίνες ή πάρκα, το 35% των Δανών θεώρησε ότι ήταν εντάξει να γδύνονται σε μια παραλία που δεν είναι γυμνιστών. Μάλιστα, το 87% πίστευε ότι ήταν εντάξει ακόμη και το να είναι κανείς γυμνός στον κήπο του.

Οι Δανοί ήταν επίσης πιο ανοιχτοί στην ιδέα του γυμνού στην ανοιχτή ύπαιθρο, ενώ οι πλειοψηφίες σε άλλες χώρες, που κυμαίνονταν από 58% στη Γερμανία έως 78% στη Βρετανία, θεωρούσαν απαράδεκτο να σε δει κανείς γυμνό σε δημόσιο χώρο.

Επίσης μακράν οι πιο ανεκτικοί στον γυμνισμό στη θάλασσα, τις λίμνες ή τα ποτάμια, με το 64% να λέει ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως αποδεκτό, σε σύγκριση με μόνο το 25% των Ιταλών, το 31% των Γάλλων, το 32% των Βρετανών και το 49% των Γερμανών.

Οι Δανοί φαίνεται μάλιστα να εφαρμόζουν αυτά που πιστεύουν. Όταν ρωτήθηκαν σε ποιο από τα επτά περιβάλλοντα που έθεσε η έρευνα είχαν βρεθεί οι ίδιοι γυμνοί ως ενήλικες, περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν τουλάχιστον σε τουλάχιστον ένα από τουλάχιστον μια φορά. Αυτό σε σύγκριση με το 45% των Γερμανών και το 44% των Ισπανών.

Το χάσμα μεταξύ αυτών των τριών χωρών και των υπολοίπων ήταν σημαντικό, με μόλις το 31% των Γάλλων, το 25% των Βρετανών και το 22% των Ιταλών να ομολογούν ότι έχουν εκτεθεί σε δημόσιο χώρο κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους.