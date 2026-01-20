Ανθρώπινες ιστορίες από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Η διαδρομή μιας 6χρονης που επέζησε

Η τραγωδία στην Ανταμούθ άφησε πίσω της δεκάδες θύματα και μια χώρα βυθισμένη στο πένθος. Δύο ανθρώπινες διαδρομές φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ίδιας καταστροφής: η απίστευτη επιβίωση ενός μικρού κοριτσιού και η απώλεια του νεαρού μηχανοδηγού που βρισκόταν στο πόστο του μέχρι την τελευταία στιγμή. Δύο ζωές που συναντήθηκαν μόνο μέσα από το ίδιο δυστύχημα.

Το παιδί που βγήκε ζωντανό από τα συντρίμμια

Μια συγκλονιστική ιστορία ήρθε από τη νότια Ισπανία, όπου ένα εξάχρονο κορίτσι ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειάς του που επέζησε από το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της Κυριακής στην Ισπανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 42 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την El pais, το παιδί βρέθηκε να περπατά μόνο του κατά μήκος των γραμμών, έχοντας υποστεί μόλις ένα ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι, μετά τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Άνταμουθ της Κόρδοβας.

Η οικογένεια είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσει το μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» και να γιορτάσει τα Θεοφάνεια, πριν επιβιβαστεί στο μοιραίο τρένο της επιστροφής.

Η είδηση ότι το κορίτσι βρέθηκε ζωντανό γέμισε για λίγο ελπίδα τους συγγενείς, όμως αυτή κατέρρευσε όταν επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των γονιών της, του αδελφού της και του ξαδέλφου της.

Οι τοπικές κοινότητες της Αλχαράκε και της Πούντα Ούμπρια έχουν βυθιστεί στο πένθος, ενώ η Ισπανία έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό θρήνο. Παράλληλα, άλλες οικογένειες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τους τραυματίες τους, όπως η περίπτωση μιας εγκύου γυναίκας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους, με την ελπίδα να μειώνεται όσο περνούν οι ώρες.

Το μικρό κορίτσι, που πέρασε τη νύχτα υπό τη φροντίδα αστυνομικού, έχει πλέον επανενωθεί με τη γιαγιά του, ενώ η χώρα παρακολουθεί συγκλονισμένη την εξέλιξη της τραγωδίας.

Ο Πάμπλο: Ο νεαρός μηχανοδηγός που έγινε σύμβολο της τραγωδίας

Στο Δημαρχείο της Αλκορκόν, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες προς τιμήν των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανταμούθ, ανάμεσά τους και ο 27χρονος μηχανοδηγός Πάμπλο Μπ.

Ο νεαρός οδηγός έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής, όταν το τρένο Alvia που χειριζόταν εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με βαγόνια του Iryo που είχαν βγει από τη γραμμή. Παρά την εμπειρία του και την ψυχραιμία του, δεν είχε χρόνο να αποτρέψει το μοιραίο.

Ο Πάμπλο, που μεγάλωσε στα νότια της Μαδρίτης, είχε διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κάρλος Γ΄ με σπουδές στην πληροφορική και την κυβερνοασφάλεια, ακολούθησε τελικά το όνειρό του να γίνει μηχανοδηγός.

Σύμφωνα με την El pais, πέρα από τη δουλειά του, ο Πάμπλο ήταν παθιασμένος φωτογράφος.

Τη Δευτέρα, ο δήμος τήρησε πέντε λεπτά σιγής και κήρυξε διήμερο πένθος. Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα εγκριθεί θεσμική διακήρυξη υποστήριξης προς την οικογένειά του, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που χάθηκε εν ώρα καθήκοντος.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλκορκόν εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.