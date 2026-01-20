Ισπανία: Κενά στις ράγες και «κενά» στην ασφάλεια - Τα ευρήματα για τη σιδηροδρομική τραγωδία

Με βαριά μηχανήματα έργου, οι αρχές στην Ισπανία προσπαθούν να επισπεύσουν την ανάσυρση σορών και τυχόν επιζώντων μετά το τραγικό δυστύχημα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους.

Οι διασώστες εργάζονταν για δεύτερη νύχτα και δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει τρία πτώματα που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα σε ένα κατεστραμμένο βαγόνι.

Περισσότεροι από 120 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν βαγόνια του συρμού με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στις αντίθετες γραμμές, χτυπώντας στην αντερχόμενη αμαξοστοιχία στην Ανταμούζ το βράδυ της Κυριακής.

Ισπανία: Το κενό στις ράγες και τα ερωτηματικά

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και η αρχική εστίαση των ερευνητών είναι σε μια σπασμένη σιδηροτροχιά στη γραμμή υψηλής ταχύτητας.

Εύλογα ερωτήματα έχουν προκύψει έκτοτε, για την κατάλληλη τήρηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας, την τακτικότητα σχετικών ελέγχων, καθώς και τη σωστή τέλεση διορθωτικών και επεμβατικών έργων στο δίκτυο.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δεσμευόμενος να διερευνήσει την υπόθεση της χειρότερης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας επισκέφθηκαν τον τόπο της συντριβής την Τρίτη, σφίγγοντας τα χέρια και μιλώντας με τους εργαζόμενους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κοντά στο σημείο της συντριβής, κατά την πρώτη από τις τρεις ημέρες εθνικού πένθους.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι ακόμη οριστικός» και ότι οι αξιωματούχοι εργάζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών.

Προειδοποίησε επίσης κατά των εικασιών και είπε ότι έχουν εντοπιστεί πολλές ρωγμές στις γραμμές, αλλά οι ερευνητές θα πρέπει να διαπιστώσουν εάν αυτές προκάλεσαν τον εκτροχιασμό ή εάν προκλήθηκαν από αυτόν.

Ένα κενό 30 εκατοστών σε μία από τις ράγες είναι το τρέχον επίκεντρο της έρευνας, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Τεχνικοί δήλωσαν στην εφημερίδα El Mundo ότι μια «κακή» ή «φθαρμένη» συγκόλληση ήταν «πιθανότατα» η αιτία του εκτροχιασμού.