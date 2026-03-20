Το «αντίο» του Νετανιάχου στον Τσακ Νόρις: «'Ηταν ένας σπουδαίος φίλος του Ισραήλ»

Η είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις την Παρασκευή (20/3) σε ηλικία 86 ετών, βύθισε στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του, αλλά προκάλεσε συγκίνηση και σε παγκόσμιους ηγέτες. Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Αμερικανό σταρ ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αποκάλυψε τους στενούς δεσμούς φιλίας που τους συνέδεαν.
Στο συγκινητικό του μήνυμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε:
«Η Σάρα κι εγώ λυπηθήκαμε βαθιά στην είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ και ενός στενού προσωπικού φίλου.
Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία».
- «Ο Τσακ Νόρις δεν διαβάζει βιογραφίες, τις γράφει»: Η ζωή του ανθρώπου πίσω από τα memes του διαδικτύου
- «Τι κάνετε ρε παιδιά»: Τρένα παραβίασαν το κόκκινο οκτώ φορές μέσα σε λίγους μήνες
- Ίκερ Κασίγιας: Το «στενό μαρκάρισμα» σε 20χρονη καλλονή που προκάλεσε σάλο στην Ισπανία
- Νέα έφοδος της ΕΛΑΣ σε γκαλερί του Τσαγκαράκη στην Γλυφάδα: Φορτώνουν πίνακες σε φορτηγό
