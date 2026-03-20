Το «αντίο» του Νετανιάχου στον Τσακ Νόρις: «'Ηταν ένας σπουδαίος φίλος του Ισραήλ»

Το ύστατο χαίρε του Μπένιαμιν Νετανιάχου στον θρύλο των πολεμικών τεχνών και «στενό φίλο του Ισραήλ», Τσακ Νόρις.

Τσακ Νόρις και Μπένιαμιν Νετανιάχου | Χ / @netanyahu
Η είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις την Παρασκευή (20/3) σε ηλικία 86 ετών, βύθισε στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του, αλλά προκάλεσε συγκίνηση και σε παγκόσμιους ηγέτες. Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Αμερικανό σταρ ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αποκάλυψε τους στενούς δεσμούς φιλίας που τους συνέδεαν.

Στο συγκινητικό του μήνυμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε:

«Η Σάρα κι εγώ λυπηθήκαμε βαθιά στην είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ και ενός στενού προσωπικού φίλου.

Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία».

