Αντίθετος ο Τραμπ στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επαναβεβαίωσε χθες Δευτέρα μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ.
Η «σταθερή Δυτική Όχθη κρατά το Ισραήλ ασφαλές κι ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιφέρεια», ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε από το πρακτορείο.
Νωρίτερα χθες, η Βρετανία κάλεσε το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του να επεκτείνει τον έλεγχο στη Δυτική Όχθη, με το Λονδίνο να ενώνει τη φωνή του με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγγέλλοντας την απόφαση αυτή.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει έντονα τη χθεσινή απόφαση του ισραηλινού Συμβουλίου Ασφαλείας να επεκτείνει τον ισραηλινό έλεγχο στη Δυτική Όχθη», δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.
Οι επικριτές της απόφασης αυτής έχουν δηλώσει ότι η κίνηση του Ισραήλ να διευκολύνει την επέκταση των οικισμών και να διευρύνει τις εξουσίες του στη Δυτική Όχθη οδηγεί στην προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών.
Σημαντικές αλλαγές που προτείνονται στη γη, τον έλεγχο και τις διοικητικές εξουσίες στη Δυτική Όχθη θα βλάψουν τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.
