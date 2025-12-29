Άντονι Τζόσουα: Σε σοβαρό τροχαίο με δύο νεκρούς ενεπλάκη ο Βρετανός πυγμάχος

Σε σοβαρό τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ενεπλάκη ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα, κατά το οποίο, όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες, τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του BBC, η Αστυνομική Διοίκηση της Πολιτείας Όγκουν, επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, το οποίο τραυμάτισε επίσης τον πυγμάχο Άντονι Τζόσουα. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Τζόσουα και άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε «άγνωστο νοσοκομείο».

Οι νιγηριανές αρχές αναφέρουν πως το τροχαίο έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο Ογκούν-Λάγος της πολιτείας. Σημειώνεται ότι ο 36χρονος έχει οικογενειακές ρίζες στο Σαγκάμου, μια πόλη στην πολιτεία Ογκούν, στη νοτιοδυτική Νιγηρία.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει στο BBC ότι ο Τζόσουα υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά είναι «καλά». Φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν κάτι που φαίνεται να είναι κατεστραμμένο αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από τον 36χρονο Βρετανού ή την ομάδα του και περισσότερες λεπτομέρειες είναι ασαφείς.