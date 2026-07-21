Απαντά ο Τραμπ στον Μαμντάνι για τη σύλληψη Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει όσο είναι στις ΗΠΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, σημείωσε πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε καμία περιοχή των ΗΠΑ, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Συγκεκριμένα έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί, με κανέναν τρόπο και υπό καμία μορφή, όσο βρίσκεται στις ΗΠΑ», χωρίς να αναφερθεί καν στα λεγόμενα του Μαμντάνι.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου το 2024, λόγω φερόμενων εγκλημάτων πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζόχραν Μαμντάνι διερευνούσε το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου σε περίπτωση που ερχόταν στην Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβρη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αντιδρά ο Νετανιάχου - «Ψεύτικο το ένταλμα σύλληψης»

Ο Νετανιάχου παραδοσιακά ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη κάθε Σεπτέμβριο για την ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το Ισραήλ απάντησε στα σχόλια του Μαμντάνι την Κυριακή σε μια ανάρτηση στο X, η οποία χαρακτήρισε το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου ως ψεύτικο.

«Ο Μαμντάνι φαίνεται να ενδιαφέρεται να αποσπάσει την προσοχή του κοινού με τις ανοησίες του και να επιτεθεί στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους και της μόνης δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή», ανέφερε.