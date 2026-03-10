Απαντούν στον Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθάρισαν ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με δική του δήλωση νωρίτερα, η οποία από πολλούς χαρακτηρίστηκε αινιγματική είπε πως ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου του CBS News σε ανάρτησή της στο X.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων για την εξέλιξη του πολέμου.