Απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο στις Βρυξέλλες: Απομακρύνθηκαν οι επιβάτες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (1/10) στις Βρυξέλλες, όταν μετά από απειλή για βόμβα, ακυρώθηκε πτήση με προορισμό το Βερολίνο, με τους επιβάτες να απομακρύνονται με ασφάλεια.

Η πτήση είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες προς το Βερολίνο γύρω στις 9:30 το πρωί, πριν το αεροδρόμιο λάβει ειδοποίηση από την ομοσπονδιακή αστυνομία ότι υπήρχε «πιθανή απειλή» στο αεροσκάφος.

«Το αεροσκάφος είχε προγραμματιστεί να εκτελέσει πτήση προς το Βερολίνο για λογαριασμό της Brussels Airlines», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, Nico Cardone.

Μετά την προειδοποίηση, το αεροσκάφος οδηγήθηκε σε ασφαλή θέση στον διάδρομο προσγείωσης και όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το θέμα, καθώς και ενδελεχή έλεγχο του αεροσκάφους.

«Όλοι είναι ασφαλείς και η ομάδα βοήθειας μας παρέχει βοήθεια σε όλους. Συνεργαζόμαστε τώρα με την έρευνα», πρόσθεσε ο Cardone. Σύμφωνα με άλλο εκπρόσωπο του αεροδρομίου των Βρυξελλών, δεν υπάρχουν προς το παρόν καθυστερήσεις για άλλες πτήσεις.

«Όλες οι υπηρεσίες στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών λειτουργούν κανονικά», δήλωσε η Ihsane Chioua Lekhli.

Με πληροφορίες από Mirror