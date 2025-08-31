Απίστευτο φαινόμενο: Πώς ο οπωρώνας ενός Τούρκου αγρότη σώθηκε ενώ τον περικύκλωσε η φωτιά

Αυτό το καλοκαίρι, εκατοντάδες φωτιές ξέσπασαν σε όλη την Τουρκία, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ωστόσο, ένας οπωρώνας στη βορειοδυτική επαρχία της Προύσας παρέμεινε άθικτος.

«Πήγα εκεί την Κυριακή. Νόμιζα ότι ο οπωρώνας μου δεν θα ήταν εκεί, θα είχε εξαφανιστεί. Τα πόδια μου έτρεμαν.

Και μετά είδα ότι ήταν ακόμα εκεί. Ένα θαύμα, ήμουν σε σοκ», είπε μεταξύ άλλων ο αγρότης και ιδιοκτήτης του οπωρώνα.

Ειδικός, εξηγεί στο BBC πώς είναι δυνατό ένας οπωρώνας να μείνει «ανέγγιχτος», μετά από μια τόσο μεγάλη φωτιά.

«Οι καλά συντηρημένοι οπωρώνες εμποδίζουν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Τα οπωροφόρα δέντρα είναι αραιά και το πιο σημαντικό έδαφος έχει οργωθεί και καλλιεργηθεί», δηλώνει καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Ο ειδικός στη συνέχεια, δήλωσε το πόσο σημαντικά ήταν τα μέτρα που είχε πάρει ο αγρότης ήδη πριν από τις φωτιές. «Ένα άλλο μέτρο που είχε λάβει ο αγρότης ήταν ένα μονοπάτι πλάτους 2-3 μέτρων γύρω από το χωράφι.

Όταν η φωτιά έφτασε στο μονοπάτι, δεν υπήρχε τίποτα άλλο να καεί, οπότε δεν μπόρεσε να προχωρήσει περαιτέρω», εξήγησε.

Πηγή: BBC