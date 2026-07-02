Από βόμβα η έκρηξη στη Δαμασκό: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Στους πέντε ανήλθαν οι νεκροί από την έκρηξη σε καφενείο στη Δαμασκό της Συρίας, ενώ δεκαέξι άτομα είναι τραυματισμένα.

Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι η έκρηξη προήλθε από έκρηξη βόμβας. Η συριακή κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μέγαρο της Δικαιοσύνης στο κέντρο της πρωτεύουσας της Συρίας.

Όπως μεταφέρει το Al Jazeera, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης ενώ δεν υπήρξαν άλλες άμεσες λεπτομέρειες σχετικά με την προφανή επίθεση ή την ανάληψη ευθύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία καθώς και οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε τις αρχές και αρκετούς τραυματίες να κείτονται στο έδαφος.

Several people were killed and others wounded as a result of an explosion at a cafe in Damascus on Thursday https://t.co/7jUSBSKo7l pic.twitter.com/UpzzgkOyBK — Arab News (@arabnews) July 2, 2026

Το κεντρικό δικαστήριο βρίσκεται σε αυτήν τη γειτονιά και η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα καφέ περίπου 100 μέτρα μακριά από την κύρια είσοδο του κτιρίου. Κατ' επέκταση συγκεντρώνονται πολλοί άνρθωποι που «μπαινοβγαίνουν» στο δικαστήριο.



