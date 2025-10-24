Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία, Ίκερ Κασίγιας (Iker Casillas), βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη: η οικιακή βοηθός που εργαζόταν στο σπίτι του στη Μαδρίτη συνελήφθη, κατηγορούμενη για την κλοπή πέντε πολυτελών ρολογιών συνολικής αξίας περίπου 175.000 λιρών.

Η γυναίκα φέρεται να αντικαθιστούσε τα αυθεντικά ρολόγια με φθηνές απομιμήσεις, ελπίζοντας ότι ο πρώην τερματοφύλακας δεν θα αντιλαμβανόταν τη διαφορά.

Το σχέδιο και οι συνεργοί

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, η αστυνομία συνέλαβε και δεύτερο άτομο, έναν φύλακα ασφαλείας του πολυτελούς συγκροτήματος όπου διαμένει ο Κασίγιας.

Οι δύο ύποπτοι είχαν καταστρώσει σχέδιο ώστε να αποσυναρμολογούν τα ρολόγια και να πουλούν τα εξαρτήματά τους ξεχωριστά, δυσκολεύοντας έτσι τον εντοπισμό τους.

Μεταξύ των κλεμμένων αντικειμένων βρίσκονταν και χρυσά Rolex, αξίας άνω των 50.000 ευρώ το καθένα.

Η ανακάλυψη και η παγίδα της αστυνομίας

Η αγάπη του Κασίγιας για τα ρολόγια είναι γνωστή, καθώς διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή. Όταν παρατήρησε παρατυπίες σε ορισμένα κομμάτια, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Οι αρχές ξεκίνησαν διακριτική παρακολούθηση και σύντομα οι υποψίες στράφηκαν στην οικιακή βοηθό.

Σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί έστησαν παγίδα και κατάφεραν να συλλάβουν τους δράστες. Στο σπίτι τους βρέθηκαν θραύσματα και εξαρτήματα ρολογιών που ταίριαζαν με τη συλλογή του Κασίγιας.

Ο ίδιος ο Κασίγιας εμφανίζεται σοκαρισμένος, καθώς οι δύο συλληφθέντες ήταν άνθρωποι στους οποίους είχε δείξει μεγάλη εμπιστοσύνη. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται ενώπιον των δικαστηρίων στο Pozuelo de Alarcón.

Ο Ίκερ Κασίγιας, με 510 εμφανίσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης και μια λαμπρή καριέρα που συνεχίστηκε στην Πόρτο, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών. Το 2020 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, έπειτα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη το 2019.

