«Από τα μεγαλύτερα κρούσματα serial killer στη Γερμανία»: Στη φυλακή γιατρός για δολοφονία 15 ασθενών

Ένας Γερμανός γιατρός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία 15 ασθενών του, όπως έγινε γνωστό σήμερα (8/7).

Συγκεκριμένα, δικαστήριο στο Βερολίνο έκρινε τον 41χρονο άνδρα, ο οποίος κατονομάζεται μόνο ως Γιοχάνες Μ., ένοχο για τη δολοφονία 12 γυναικών και 3 ανδρών μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουλίου 2024.

Οι αρχές πιστεύουν ότι αυτές οι δολοφονίες μπορεί να είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου». Οι εισαγγελείς διερευνούν επί του παρόντος δεκάδες άλλα περιστατικά που αφορούν τον γιατρό.

Τα θύματά του ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 94 ετών. Το δικαστήριο άκουσε ότι όλοι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά ότι ο θάνατός τους δεν ήταν επικείμενος.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια των κατ' οίκον επισκέψεων, ο γιατρός χορήγησε έναν θανατηφόρο συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών του.

Σε αρκετές περιπτώσεις, είπαν ότι έβαλε φωτιές για να καλύψει τα ίχνη του. Τον Ιούλιο του 2024, λίγο πριν από τη σύλληψή του, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο γιατρός σκότωσε δύο ασθενείς σε μία μόνο ημέρα - έναν 75χρονο άνδρα στο σπίτι του στο κέντρο του Βερολίνου και, λίγες ώρες αργότερα, μια 76χρονη γυναίκα σε μια γειτονική περιοχή.

Στη συνέχεια, είπαν ότι ο γιατρός προσπάθησε να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας, αλλά απέτυχε.

Για μεγάλο μέρος της δίκης, η οποία διαρκεί περίπου ένα χρόνο, ο γιατρός δεν είπε τίποτα. Αλλά τον περασμένο μήνα, ομολόγησε ότι «σκότωσε ανθρώπους», δώδεκα από τους σοβαρά άρρωστους ασθενείς του.

Σύμφωνα με το BBC, δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε πείσει τον εαυτό του, ότι έκανε το σωστό, γλιτώνοντάς τους «από τα βάσανα και την αναπηρία».

«Σε όλη αυτή τη διαδικασία, νόμιζα ότι αυτό ήταν το καλύτερο για όλους», είπε. Είπε ότι ζήτησε συγγνώμη για όλα τα βάσανα που είχε προκαλέσει.

Γερμανία: «Από τα μεγαλύτερα κρούσματα κατά συρροή δολοφόνων»

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εάν αποδειχθεί η υπόλοιπη υπόθεση και κριθεί ένοχος, θα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κρούσματα κατά συρροή δολοφονιών στην ιστορία της Γερμανίας.

Ο γιατρός δήλωσε στο δικαστήριο ότι θα «εμπλεκόταν πολύ νωρίτερα στην επερχόμενη διαδικασία».

Νωρίτερα στη δίκη, συγγενείς των θυμάτων είπαν στο δικαστήριο ότι ακόμα δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.

Η μητέρα του νεότερου θύματος, μιας 25χρονης γυναίκας που πέθανε το 2021, έκλαιγε. «Ποτέ δεν είπε ότι δεν ήθελε να ζει πια», είπε.

Ο γιος μιας 72χρονης γυναίκας που πέθανε το 2024, είπε ότι η μητέρα του είχε σχέδια να πάει στη Βαλτική Θάλασσα με την αδερφή της. «Η μητέρα μου ήθελε να συνεχίσει να ζει», είπε.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η ενοχή του γιατρού ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Διέταξε την προληπτική κράτηση του γιατρού, μετά την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε. Του επέβαλε επίσης ισόβια απαγόρευση άσκησης ιατρικής.