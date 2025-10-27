Μενού

Από τη Νορβηγία εκτοξεύτηκε ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος της Ρωσίας Burevestnik

Επιβεβαιώθηκε η ακριβής τοποθεσία που εκτοξεύθηκε ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος της Ρωσίας.

πυραυλοσ
Ρωσικός πύραυλος με πυρηνική κεφαλή | Shutterstock
Το αρχιπέλαγος της Νέας Γης στη θάλασσα του Μπάρεντς στη Νορβηγία αποτέλεσε το μέρος από όπου εκτοξεύθηκε ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα (27/10) η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από την Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος(SSC-X-9 Skyfall, σύμφωνα με την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Σε νέες του δηλώσεις, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

