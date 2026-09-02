Από τις «ανηφόρες των παππούδων μας» στο πιο εξωπραγματικό ασανσέρ: Το πιο δύσκολο ταξίδι για το σχολείο

Όλοι μας έχουμε ακούσει, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, τις υπερβολικές –ή και όχι– ιστορίες των μεγαλύτερων για το πόσο σκληρά ήταν τα δικά τους μαθητικά χρόνια: «Στην εποχή μου περπατούσαμε ώρες ολόκληρες μέσα στα χιόνια, σκαρφαλώναμε βουνά και διασχίζαμε ποτάμια απλά για να φτάσουμε στην τάξη».

Κι όμως, για τα παιδιά του απομονωμένου χωριού Nizhuhe, βαθιά μέσα στο Μεγάλο Φαράγγι του ποταμού Nizhu στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, ήταν μια επικίνδυνη καθημερινότητα η πρόσβαση στο σχολείο.

Μέχρι πρόσφατα, κάθε τρεις εβδομάδες, οι μικροί μαθητές έρχονταν αντιμέτωποι με μια εξαντλητική και άκρως επικίνδυνη τρίωρη αναρρίχηση κατά μήκος απόκρημνων ορεινών μονοπατιών, προκειμένου να φτάσουν στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού Guanzhai. «Έπρεπε να κουβαλάω όλα μου τα πράγματα και να περπατάω ώρες σε γκρεμούς. Μια απροσεξία αρκούσε για να γλιστρήσω στο κενό», εξομολογείται ένας από τους μαθητές, περιγράφοντας έναν εφιάλτη που απαιτούσε έξι συνολικά ώρες διαδρομής μετ' επιστροφής.

Η ανατροπή ξεκίνησε το 2022, όταν οι τοπικές αρχές παρέδωσαν στην κυκλοφορία ένα θαύμα της μηχανικής: το Qingyun Ladder, έναν γιγαντιαίο εξωτερικό ανελκυστήρα ύψους 268 μέτρων, προσαρμοσμένο πάνω στον κάθετο βράχο.

Η κοσμοσυρροή, όμως, έφερε ένα απρόσμενο πρόβλημα: οι τεράστιες ουρές τουριστών καθυστερούσαν τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι αν και μετακινούνταν δωρεάν, αναγκάζονταν να περιμένουν ώρες για να ανέβουν.

Η λύση δόθηκε με έναν εξίσου εντυπωσιακό τρόπο. Ακριβώς δίπλα στον πρώτο, κατασκευάστηκε ένας δεύτερος, ακόμη πιο σύγχρονος πανοραμικός ανελκυστήρας: το Fuyao Ladder. Με ύψος που αγγίζει τα 288 μέτρα από τον πυθμένα του φαραγγιού, μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερη ταχύτητα, το νέο ασανσέρ έκοψε τον χρόνο αναμονής στη μέση.

Σήμερα, η διαδρομή των παιδιών περιλαμβάνει μια σύντομη μετακίνηση με λεωφορείο, μια θεαματική ανάβαση με τον ανελκυστήρα και μια βόλτα με τελεφερίκ.

Xάρη σε αυτά τα εντυπωσιακά «δίδυμα» ασανσέρ, μια από τις πιο επικίνδυνες και κοπιαστικές μαθητικές διαδρομές στον κόσμο μετατράπηκε σε μια καθημερινή, συναρπαστική εμπειρία που κόβει την ανάσα.