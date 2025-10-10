Απογοήτευση στην Αριστερά μετά τη συνάντηση με Μακρόν: «Ξεκάθαρα, πάμε σε πρόταση δυσπιστίας»

Οι ηγέτες των κομμάτων της Αριστεράς που προσκλήθηκαν στην έκτακτη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, έφυγαν από τις συνομιλίες άναυδοι και απογοητευμένοι.

Από τις έκτακτες εκλογές του Ιουνίου - Ιουλίου του 2024, που είχε προκυρήξει ο ίδιος, η Αριστερά της Γαλλίας ανέλαβε το βάρος να αντιταχθεί στην ακροδεξιά παράταξη της Μαρίν Λεπέν, σχηματίζοντας τον συνασπισμό του Νέου Λαϊκού Μετώπου για να μην κυριαρχήσει στη Κάτω Βουλή.

Από τότε, με τη γαλλική δημοκρατία ουσιαστική έωλη, το πάγιο αίτημα της γαλλικής Αριστεράς είναι να διοριστεί από τον Μακρόν πρωθυπουργός από τις τάξεις τους, με τον τελευταίο να αρνείται πεισματικά.

Μακρόν - Αριστερά: Διαφωνούν ότι...διαφωνούν

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μακρόν πιστεύει ότι «η συνάντηση με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων έδειξε ότι εξακολουθεί να είναι δυνατό να βρεθεί συμβιβασμός και να αποφευχθεί η διάλυση του κοινοβουλίου».

Από την άλλη, όπως το έθεσε ο Έρικ Κοκερέλ του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, «Ο Μακρόν έχει μόνο έναν σκοπό, να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας. Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, πρόταση δυσπιστίας την επόμενη εβδομάδα».

Καθώς η Γαλλία περιμένει με κομμένη την ανάσα την ανακοίνωση του επόμενου πρωθυπουργού της, η αριστερή πτέρυγα φαίνεται πιο ενωμένη από τη διχασμένη δεξιά - τροφοδοτώντας τις συζητήσεις για μια τεχνοκρατική κυβέρνηση ως πιθανή διέξοδο.

Σοσιαλιστές για Μακρόν: «Δεν φοβόμαστε διάλυση του Κοινοβουλίου»

Ο ηγέτης των Γάλλων Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν είναι έτοιμος να επιλέξει νέο πρωθυπουργό από την αριστερά και ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Μια άλλη κατάρρευση της κυβέρνησης θα αύξανε την πιθανότητα ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ένα σενάριο που θεωρείται ότι ωφελεί περισσότερο την ακροδεξιά.

«Δεν επιδιώκουμε τη διάλυση του κοινοβουλίου, αλλά ούτε φοβόμαστε», δήλωσε ο Φορ σε δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από μια συνάντηση μεταξύ του Μακρόν και των αρχηγών των κομμάτων.

Πηγή: France 24