Αποκάλυψη BBC: Η Μονή Σινά «σφάγιο» του τουρισμού - Ξενοδοχεία, εμπορικό και πάρκινγκ μεγαθήριο

Επί χρόνια, οι επισκέπτες ανέβαιναν στο Όρος που στεγάζει στις παρυφές του τη Μονή Σινά με έναν Βεδουίνο οδηγό για να παρακολουθήσουν την ανατολή του ηλίου πάνω από το παρθένο, βραχώδες τοπίο ή να κάνουν άλλες πεζοπορίες με επικεφαλής τους Βεδουίνους.

Τώρα, ένα από τα πιο ιερά μέρη της Αιγύπτου, που λατρεύεται από Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με σχέδια μετατροπής του σε νέο τουριστικό υπερ-θέρετρο.

Διαβάστε ακόμα: Μονή Σινά: Στις 12/09 η παραίτηση του Αρχιεπίσκοπου Δαμιανού - Ξεκινά η διαδικασία διαδοχής του

Γνωστό τοπικά ως Τζαμπάλ Μούσα, το Όρος Σινά είναι το μέρος όπου λέγεται ότι δόθηκαν στον Μωυσή οι Δέκα Εντολές. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι αυτό είναι το μέρος όπου, σύμφωνα με τη Βίβλο και το Κοράνι, ο Θεός μίλησε στον προφήτη από την καιόμενη βάτο.

Μονή Σινά: Τουριστικό «εξάμβλωμα» γύρω από το μοναστήρι;

Το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης Σινά του 6ου αιώνα, το οποίο διοικείται από την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, βρίσκεται επίσης εκεί - και προφανώς οι μοναχοί του θα παραμείνουν τώρα που οι αιγυπτιακές αρχές, υπό ελληνική πίεση, έχουν αρνηθεί ότι θέλουν να το κλείσουν.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει έντονη ανησυχία για το πώς μεταμορφώνεται η εδώ και καιρό απομονωμένη, ερημική τοποθεσία - ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που περιλαμβάνει το μοναστήρι, την πόλη και το βουνό.

Πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες και εμπορικά παζάρια βρίσκονται υπό κατασκευή εκεί.

Η Αίγυπτος ξεκίνησε το κρατικά χρηματοδοτούμενο Έργο της Μεγάλης Μεταμόρφωσης για τους τουρίστες το 2021. Το σχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα ξενοδοχείων, οικολογικών καταλυμάτων και ενός μεγάλου κέντρου επισκεπτών, καθώς και την επέκταση του μικρού κοντινού αεροδρομίου και ενός τελεφερίκ προς το Όρος Μωυσής.

Η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη ως «δώρο της Αιγύπτου σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλες τις θρησκείες».

«Το έργο θα παρέχει όλες τις τουριστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες για τους επισκέπτες, θα προωθήσει την ανάπτυξη της πόλης και των γύρω περιοχών, διατηρώντας παράλληλα τον περιβαλλοντικό, οπτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της, και θα παρέχει καταλύματα για όσους εργάζονται στα έργα της Αγίας Αικατερίνης», δήλωσε πέρυσι ο υπουργός Στέγασης Sherif el-Sherbiny.

Ενώ οι εργασίες φαίνεται να έχουν σταματήσει, τουλάχιστον προσωρινά, λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης, η πεδιάδα ελ-Ράχα - σε σχέση με το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης - έχει ήδη μεταμορφωθεί. Οι κατασκευές συνεχίζονται σε νέους δρόμους.

Η τοποθεσία είναι πατρίδα μιας παραδοσιακής κοινότητας Βεδουίνων, της φυλής Τζεμπελέγια. Ήδη η φυλή, γνωστή ως Φύλακες της Αγίας Αικατερίνης, έχει δει τα σπίτια και τους τουριστικούς καταυλισμούς της να κατεδαφίζονται με ελάχιστη ή καθόλου αποζημίωση.

Έχουν μάλιστα αναγκαστεί να βγάζουν πτώματα από τους τάφους τους στο τοπικό νεκροταφείο για να δημιουργήσουν χώρο για ένα νέο πάρκινγκ.

Το έργο μπορεί να παρουσιάστηκε ως μια απεγνωσμένα απαραίτητη βιώσιμη ανάπτυξη που θα ενισχύσει τον τουρισμό, αλλά έχει επίσης επιβληθεί στους Βεδουίνους παρά τη θέλησή τους, λέει ο Μπεν Χόφλερ, Βρετανός ταξιδιωτικός συγγραφέας που έχει συνεργαστεί στενά με φυλές του Σινά.

«Δεν πρόκειται για ανάπτυξη όπως την βλέπουν ή την ζητούν οι Τζεμπελέγια, αλλά για το πώς φαίνεται όταν επιβάλλεται άνωθεν για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ξένων έναντι εκείνων της τοπικής κοινότητας», δήλωσε στο BBC.

Μονή Σινά: Οι ελληνικές αντιδράσεις

Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα είναι η ξένη δύναμη που έχει εκφράσει τη μεγαλύτερη ένσταση σχετικά με τα αιγυπτιακά σχέδια, λόγω της σύνδεσής της με τη Μονή Σινά.

Διαβάστε ακόμα: Ιερουσαλήμ: Στους 6 οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση - Η αντίδραση της Χαμάς

Οι εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Καΐρου κλιμακώθηκαν αφότου αιγυπτιακό δικαστήριο αποφάσισε τον Μάιο ότι η Αγία Αικατερίνη - το παλαιότερο χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο που χρησιμοποιείται συνεχώς - βρίσκεται σε κρατική γη.

Μετά από μια δεκαετή διαμάχη, οι δικαστές αποφάσισαν ότι το μοναστήρι «δικαιούται να χρησιμοποιεί» μόνο τη γη στην οποία βρίσκεται και τους αρχαιολογικούς θρησκευτικούς χώρους που βρίσκονται διάσπαρτοι γύρω από αυτό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β΄, επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδος, έσπευσε να καταδικάσει την απόφαση.

«Η περιουσία του μοναστηριού κατάσχεται και απαλλοτριώνεται. Αυτός ο πνευματικός φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού αντιμετωπίζει τώρα μια υπαρξιακή απειλή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο επί χρόνια Αρχιεπίσκοπος της Αγίας Αικατερίνης, Δαμιανός, δήλωσε σε μια ελληνική εφημερίδα ότι η απόφαση ήταν ένα «σοβαρό πλήγμα για εμάς... και μια ντροπή». Ο χειρισμός της υπόθεσης από μέρους του οδήγησε σε πικρές διαιρέσεις μεταξύ των μοναχών και στην πρόσφατη απόφασή του να παραιτηθεί.

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επεσήμανε ότι ο ιερός τόπος - επί του οποίου έχει εκκλησιαστική δικαιοδοσία - είχε λάβει επιστολή προστασίας από τον ίδιο τον Προφήτη Μωάμεθ.

Ανέφερε ότι το βυζαντινό μοναστήρι - το οποίο, ασυνήθιστα, στεγάζει επίσης ένα μικρό τζαμί που χτίστηκε την εποχή των Φατιμιδών - ήταν «ένα μνημείο ειρήνης μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων και ένα καταφύγιο ελπίδας για έναν κόσμο που βυθίζεται σε συγκρούσεις».

Ενώ η αμφιλεγόμενη δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ, μια σειρά από διπλωματικές ενέργειες τελικά κορυφώθηκαν με μια κοινή δήλωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που διασφαλίζει την προστασία της ελληνορθόδοξης ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αγίας Αικατερίνης.

Πηγή: BBC