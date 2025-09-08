Ιερουσαλήμ: Στους 6 οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση - Η αντίδραση της Χαμάς

Ανεβαίνει ο θλιβερός απολογισμός από την επίθεση ενόπλων στην Ιερουσαλήμ καθώς οι νεκροί έφτασαν τους έξι, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Μagen David Adom, ενώ πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ τους και μία έγκυος.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης.

Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Ακόμη δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30», επεσήμανε η Μagen David Adom διευκρινίζοντας ότι δέκα ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Shaare Tzedek, μία από τους τραυματίες υπέκυψε μετά τη διακομιδή της εκεί.

«Ήταν μια πολύ σκληρή σκηνή», ανέφερε ο Φαντί Ντεκαϊντέκ, ένας νοσηλευτής, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Μagen David Adom. «Οι τραυματίες ήταν ξαπλωμένοι στον δρόμο και το πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Κάποιοι από αυτούς ήταν αναίσθητοι», πρόσθεσε.

Dashcam footage shows the moments of the deadly shooting attack at Ramot Junction in Jerusalem.



Five people were killed and at least 11 others were wounded, including six seriously. Both terrorists, West Bank Palestinians, were shot dead. pic.twitter.com/w2OVu3cFOP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025

Ιερουσαλήμ: Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μία επιβάτης του λεωφορείου μίλησε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12: «Βρισκόμουν στο λεωφορείο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο. Την ώρα που (ο οδηγός) άνοιξε την πόρτα … μπήκαν οι τρομοκράτες. Ήταν φρικτό. Βρισκόμουν κοντά στην πίσω πόρτα, έπεσα πάνω στους άλλους επιβάτες και διέφυγα, έσωσα τον εαυτό μου».

🔴🔴💥🔻 [ FLASH INFO ] 8 septembre 2025, jour 703 de la Grande Bataille du Déluge d'Al-Aqsa : Deux Palestiniens venus de Cisjordanie occupée ont mené une opération commando dans la colonie de "Ramot", au nord de Jérusalem occupée. L'un d'eux, déguisé en inspecteur de la… pic.twitter.com/zJYdoC457Q — 𓂆 🇵🇸 Gaza News+ (@GazaNewsPlus) September 8, 2025

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχει σε σύσκεψη «με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας».

Από την πλευρά της η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι οι δράστες ήταν Παλαιστίνοι.

«Δηλώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», επεσήμανε η παλαιστινιακή οργάνωση.

