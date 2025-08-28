Αποκάλυψη CNN: Τρία τα χτυπήματα στο νοσοκομείο Νάσερ - Καταρρέει το αφήγημα του Ισραήλ

Μόλις αυτή τη Δευτέρα (25/8) ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησαν απανωτές επιθέσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στη νότια Γάζα, το Νάσερ, κατά τη διάρκεια των οποίων σκότωσε τουλάχιστον 22 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων διασώστες, προσωπικό πολιτικής άμυνας και πέντε δημοσιογράφοι.

Στην παγκόσμια κατακραυγή που επέσυρε το δολοφονικό χτύπημα, το Ισραήλ απάντησε με το συνηθισμένο τροπάριο, ότι υποτιθέμενα στόχευε τρομοκράτες και τις υποδομές τους.

Τώρα, βίντεο που αποκαλύπτει το CNN, δείχνει πως τα διαδοχικά χτυπήματα στο Νάσερ δεν ήταν δύο, αλλά τρία, αναδεικνύοντας περαιτέρω τη σκοπιμότητα που αρνείται το Τελ Αβίβ.

Νάσερ: Νέα δεδομένα για τις φονικές επιθέσεις του Ισραήλ

Η επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.00 τοπική ώρα. Ένα μπαλκόνι στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς χτυπήθηκε από οβίδα άρματος μάχης, σκοτώνοντας έναν εικονολήπτη του Reuters και άλλους.

Εννέα λεπτά αργότερα, καθώς διασώστες έσπευδαν στο σημείο για να συνδράμουν, μαζί με δημοσιογράφους, ο IDF έπληξε ξανά το νοσοκομείο, μια τακτική γνωστή ως «διπλό χτύπημα».

Νέο βίντεο που δημοσίευσε το CNN αποκαλύπτει ότι αυτό το υποτιθέμενο «δεύτερο» χτύπημα ήταν στην πραγματικότητα δύο σχεδόν ταυτόχρονα πλήγματα, τα οποία φαίνεται να προκάλεσαν και τους περισσότερους θανάτους.

Η είδηση προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και καταδίκη του Ισραήλ, καθώς η σκόπιμη επίθεση σε διασώστες, δημοσιογράφους και άλλους πολίτες αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό ένα «τραγικό ατύχημα».

Αλλά την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε την πολύνεκρη επίθεση στο νοσοκομείο, ισχυριζόμενος ότι κατά τη διάρκειά της σκοτώθηκαν έξι «τρομοκράτες» και ότι στόχος ήταν μια «κάμερα που είχε τοποθετηθεί από τη Χαμάς».

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισράηλ (IDF) δήλωσαν ωστόσο ότι συνεχίζουν να διερευνούν «αρκετά κενά» στην επίθεση, ισχυριζόμενοι ότι «δεν στοχεύουν σκόπιμα πολίτες». Σύμφωνα με τον στρατό θα διερευνηθεί η «διαδικασία εξουσιοδότησης πριν από την επίθεση» και η «διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πεδίο».